Casi 800 alumnos se quedan sin clase en el Jaume II de Tavernes por una avería eléctrica Los alumnos del IES Jaume II El Just esperan en el interior del recinto a que los técnicos reparen la avería eléctrica. / lp Las deficiencias en el transformador constatan el grave deterioro que sufre el instituto, que espera una reforma o una rehabilitación integral C. GIMENO TAVERNES. Viernes, 2 febrero 2018, 01:19

Los alumnos del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna siguen sufriendo las graves deficiencias de este instituto. Ayer por la mañana, la comunidad educativa de este centro no pudo empezar las clases con normalidad a primera hora, al no haber suministro eléctrico en las instalacions. Casi 800 estudiantes comenzaron la jornada sin poder entrar al edificio. Los alumnos accedieron al interior del recinto, pero no comenzaron sus clases a las 8 de la mañana.

Fuentes del instituto confirmaron a LAS PROVINCIAS que la noche del miércoles se originó una avería en el transformador principal del centro, lo que motivó que el suministro eléctrico quedara suspendido. De hecho, esa tarde, los alumnos que cursan sus estudios en horario nocturno tuvieron que marcharse a casa debido al apagón eléctrico y se suspendieron las clases.

A primera hora de ayer, la avería persistía, hasta que a las 9 horas pudo repararse y las clases volvieron a la normalidad habitual. Los alumnos del Jaume II desconocían la noticia del incidente ocurrido el día anterior y por ello acudieron a sus clases al horario habitual. Según han confirmado varios alumnos a este periódico, los técnicos acudieron a reparar la avería cuando los estudiantes ya se encontraban en el recinto educativo.

Desde el propio centro achacaban esta avería al grave deterioro que sufre el instituto que hace unos meses cumplió más de medio siglo de vida. Sin el suministro eléctrico no se podía dar clases, no funcionaban los servicios básicos y el ritmo habitual del centro era imposible de mantener.

En 2017 el IES Jaume II celebraba su 50 aniversario. Este rotativo ya puso de manifiesto las deficiencias graves que sufren las aulas e instalaciones del centro que necesitan una reforma urgente. La instalación eléctrica está muy deteriorada y no se adecua a los tiempos actuales ni a las medidas de seguridad que deben primar en un centro escolar. Lo mismo ocurre con las ventanas y cerramientos. Los aseos y vestuarios presentan muy mal estado y la calefacción del centro deja mucho que desear.

Reforma urgente

En definitiva se necesita una reforma integral del instituto con urgencia. Esa es una vieja reivindicación de la comunidad educativa, que ve como los alumnos y el profesorado sufren el mal estado que tiene el centro. Una reforma de la que todavía no hay nada en claro. Operarios de la Conselleria de Educación estuvieron revisando las instalaciones del IES Jaume II y elaboraron un documento técnico con las deficiencias del centro. En un primer momento se habló de la conveniencia de realizar una reforma integral del centro y solucionar así los problemas estructurales del instituto.

Con el anuncio del plan Edificant de la Generalitat, miembros del gobierno vallero se reunieron con responsables de la Conselleria. En ese encuentro se les explicó la idoneidad de realizar un edificio de nueva planta para cumplir con la normativa actual. Este cambio estaba motivado especialmente para adecuar las instalaciones a la norma de accesibilidad vigente. Se desconoce si la opción de hacer un edificio nuevo sería sobre la parcela del centro actual o en otro espacio de la localidad.

A fecha de hoy no hay nada firme respecto al IES Jaume II, no se conoce la resolución de centros en la primera fase del plan Edificant y aún no hay un proyecto redactado sobre el instituto vallero, solo un informe de las necesidades. Así pues, la solución para las deficiencias del centro escolar de Tavernes no parece que se darán a corto plazo.