300 alumnos de la Font siguen sin clase a la espera que el Consell autorice la reubicación

A pesar del deterioro del Francesc de Carròs, el centro está abierto para que los padres que deseen llevar a su hijos al colegio puedan hacerlo

Ayer, los alumnos del colegio público Francesc Carròs sumaron su cuarto día sin ir al colegio por el grave deterioro del centro. A pesar de la ausencia de estudiantes, quienes sí tuvieron una jornada ajetreada fueron los profesores y la dirección del centro. Una jornada maratoniana de reuniones para empezar a decidir cuales son los pasos a seguir tras la decisión de los padres el pasado viernes de pedir la reubicación de sus hijos en dependencias municipales para continuar con el curso escolar.

A pesar de todos los planes organizados por padres, docentes y gobierno local, la última palabra la tendrá la Conselleria de Educación, quien deberá dar el visto bueno a las futuras aulas. Mientras todo esto sucede, 300 alumnos de La Font continúan sin tener un centro en condiciones. A pesar de que hay cuatro aulas cerradas, y dos están apuntaladas por riesgo de desprendimientos, el centro no ha cerrado sus puertas. La decisión de llevar a los hijos al colegio está en manos de los padres, porque no todos pueden hacerse cargo de los niños durante el horario escolar. Desde las 9 de la mañana de ayer, hasta aproximadamente las 11.30 horas, alumnos, padres y vecinos, se unieron otra vez para reivindicar lo que hace muchos años llevan pidiendo: un colegio que esté en condiciones.

Según explicó el alcalde de la localidad, Pablo Puig, el centro está abierto como siempre a las 8 de la mañana con la denominada 'escola matinera', y también está disponible el comedor escolar para todos los alumnos.

Mudanza complicada

Desde que la votación de los padres optará por elegir la reubicación, se han sucedido múltiples reuniones entre todas las partes implicadas. El sábado por la mañana, la dirección del centro y el gobierno local visitaron las instalaciones para presentar ayer ante el claustro de profesores las diferentes ubicaciones.

Y es que la mudanza no va a ser nada fácil. Hay que encajar muchas piezas para que esta circunstancia no entorpezca todavía más el devenir de las clases. El consistorio ha cedido el edificio polivalente y la escoleta Ninos, mientras que en la recámara está el local de la oficina de turismo, por si se necesitara más espacio. Aunque en un principio, también están disponibles cuatro aulas de la zona de infantil, que están separadas del centro escolar y no presentan problemas estructurales, pues se trata de un edificio más nuevo.

A priori, en estas clases se instalarían los alumnos de Primaria, pero también a la hora de dividir a estudiantes y profesores se debe tener en cuenta la distancia entre los diferentes lugares, porque los docentes deben trasladarse de un espacio a otro en un corto periodo de tiempo.

Desde el ayuntamiento está todo preparado para comenzar el traslado cuando desde conselleria den el visto bueno a las instalaciones, tras supervisar que las dependencias cumplen con los requisitos mínimos que se exigen. A partir de entonces todos tendrán que colaborar para ponerse manos a la obra y trasladar desde pizarras, a mobiliario escolar y libros, para intentar recobrar la normalidad cuanto antes. «Tenemos que hacer las cosas bien, quedan 8 meses de curso y los niños deben de tener las condiciones adecuadas», apuntó el primer edil.

La presidenta del AMPA, Cristina Naranjo, señaló ayer a LAS PROVINCIAS que los padres «queremos llevar a nuestros hijos al colegio y volver a la rutina, pero a ese centro no. Queremos tener la seguridad de que no nos van a llamar desde la escuela para ir corriendo a llevarnos a los niños porque ha ocurrido alguna cosa». Según explicó Naranjo, «el edificio tiene problemas desde hace años, además el curso pasado tuvimos legionela, y ahora problemas con una viga de la estructura». «A que esperan, a que pase una desgracia», sentenció.

Mientras esto sucedía en el municipio de la Safor, en Valencia, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, presentaban el plan Edificant, impulsado por el Consell para «acelerar la construcción y reforma de los centros educativos».