Los alumnos de La Font se echan a la calle para exigir un colegio nuevo LP Los estudiantes se cansan de los desprendimientos, de recibir clases en sótanos y de carecer de calefacción desde hace 37 años ÓSCAR DE LA DUEÑA Gandia Martes, 10 octubre 2017, 12:54

La comunidad educativa del colegio Francesc Carròs, de La Font, ha iniciado una serie de concentraciones para exigir a la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà, una solución urgente a los problemas que presenta el centro. Los estudiantes están hartos de ver desprendimientos, recibir clases en sótanos y de carecer de calefacción desde hace 37 años.

En los últimos días se han producido desprendimientos en algunas aulas y se teme por la seguridad de escolares y de los docentes. Ante esta situación la Asociación Madres y Padres de los Alumnos (AMPA) del colegio de La Font ha convocado una manifestación hoy a las 9 horas en la puerta de la escuela, que, previsiblemente, se repetirá en los próximos días.

El colectivo reclama “seguridad en el centro”. “Nuestros hijos no entrarán hasta que no nos aseguramos de que no hay peligro ni para el alumnado, ni el profesorado o el personal de mantenimiento”, añadieron.

El centro, construido en 1961, carece en la actualidad de calefacción, comedor con suficientes plazas, gimnasio o aula de música, además de contar con un patio reducido.

“Pedimos al Gobierno autonómico que no aparque el expediente de nuestro colegio y que se priorice frente al resto, ya que este caso se nos va de las manos”, concluyeron.