El PP alerta de las indemnizaciones a las empresas licitadoras Ó.D. GANDIA. Viernes, 1 junio 2018, 00:56

El PP de Gandia alertó ayer de que el anuncio del gobierno de la gratuidad de las escoletes no será tal, ya que el ejecutivo bipartito (PSPV y Més Gandia) asumirá un nuevo gasto para al tener que indemnizar a las empresas licitadoras.

«Dicho anuncio, ha venido acompañado del 'autoaplauso' del gobierno, quienes han celebrado un nuevo gasto que tendrán que asumir todos los gandienses, por la chapuza llevada a cabo por el concejal responsable del área de Contratación, José Manuel Prieto», dijo el edil Vicent Gregori.

Los populares, agregó, ya avisaron del "descrédito" del gobierno de Diana Morant, donde las empresas licitadoras fueron renunciando una a una, a trabajar con socialistas y con nacionalistas, renunciando a ser adjudicatarios.

Vicent Gregori, además, fuesido contundente: «Se ha escenificado un engaño y otra promesa electoral incumplida pues la alcaldesa socialista ha reconocido que no serán gratuitas». Gregori añadió: «Para la gente, el sistema de gestión le es lo de menos, lo que quiere es que se preste adecuadamente el servicio y si se le promete que van a ser gratuitas, que se cumpla la palabra dada a los electores y sean gratuitas. No va a ser así. No van a ser gratuitas. Han metido de nuevo a la ciudadanía».

De igual modo, «cabe recordar que fue el gobierno de Diana Morant quien suprimió los bonos de escolaridad y comedor, que otorgaba el gobierno local del Partido Popular a familias que no habían podido ser beneficiarias del emitido por la Generalitat Valenciana», finalizó.