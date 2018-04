Actuación de Erotic Psycho en el Dublín

Erotic Psycho son cuatro macarras amantes del rock and roll americano con sabor a los años 80 que se encontraron casualmente y decidieron formar una banda para dar rienda suelta a toda esa música que rondaba en sus cabezas y corazones. 'The Lost Boyz' es su segundo disco con diez temas de rock callejero, macarra y festivo. Esta noche, los amantes de esta música podrán disfrutar de la presentación del disco a partir de las 23.30 horas y con entrada gratuita en el pub Dublín. Será la oportunidad de escuchar a una banda en la onda de los viejos Crüe, primeros L.A. Guns o Pretty Boy Floyd en The Lost Boyz. Nando Saints, Jay Martino, Lokki Sixx y Frost Moore son los artífices de esta formación que aterriza esta noche en la playa de Gandia y que gracias a su constancia y unión les ha permitido llevar su música a miles de fans.