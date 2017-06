La fideuà de Gandia ya está lista para seducir los paladares más exquisitos del jurado

A las 12 del mediodía se encienden los fogones de la 43ª edición del Concurso Internacional Fideuà de Gandia. Tras un año de prácticas en las cocinas de los diferentes restaurantes, el día más esperado por todos los participantes, por fin ha llegado. Hoy será el momento de demostrar la calidad al frente del caldero para saber si los 365 días han servido para mejorar y encontrar el punto exacto de sabor y cocción a este plato típico de la Ciudad Ducal.

Desde el Restaurante Boga de la playa de Gandia ayer ultimaban los preparativos para intentar repetir el galardón que consiguieron el año pasado. Emilio Moratal continuaba durante la jornada de ayer probando y experimentando algunas mejoras, aunque al ser un local ubicado en la cuna de la fideuà «entrenamos durante todo el año». El cocinero de Boga destacó que ha estado varios meses «probando caldos de distintas maneras, todos con rape fresco y pescados frescos de roca». «Tener un buen caldo, eso es la fundamental, además de darle mucho cariño», apuntó Moratal.

El chef del restaurante que gestiona la Fundación Espurna señaló que las expectativas para esta edición «es poder recoger algún premio» a pesar de la gran rivalidad que habrá con 30 participantes. «Todos son buenos cocineros, sobre todo los de aquí de la zona, ya que se hacen muy buenos platos, y habrá una competición bonita porque todos queremos hacerlo bien», manifestó. Aunque Moratal reconoció el esfuerzo de todos los que trabajan en los fogones del Boga: «lo estamos dando todo, no solo yo, sino todos los de la cocina».

A pesar de que el objetivo es lograr uno de los premios de la fideuà, desde el local de la playa gandiense también participan en el concurso de postres, para el que han elaborado un strudel de naranja.

Veteranos del concurso

Desde fuera de la Comunitat participa uno de los clásicos, Casa Palacio Bandolero de Córdoba, que lleva 22 años viajando hasta Gandia, pero que nunca ha tenido el honor de llevarse el primer premio. En las dos últimas ediciones ha logrado el segundo premio: «Siempre me he quedado a las puertas, espero que este año lo pueda conseguir porque sería una cosa bonita y me haría mucha ilusión llevarme el Collaret de Santa Isabel», señaló ayer Roque Carmona.

Este cocinero llegó ayer a la Ciudad Ducal desde tierras andaluzas y de camino aseguró que el secreto para una buena fideuà «es preparar un buen fumet y acertar con el punto de sal».

Durante todos el año ha estado elaborando este plato típico de Gandia ya que en su local cocinan «hasta cinco clases de fideuà distintas y muchos arroces». «Los clientes lo piden mucho, y más aún cuando ven que tenemos varios premios en este concurso, porque es un honor para nosotros y además estos reconocimientos siempre dan prestigio». En la sección de postres tampoco ha logrado alzar el galardón, pero en esta ocasión presenta uno «muy bueno»: Tarta capuchina rellena de naranja con chocolate blanco caramelizado.

Dentro de unas horas, un total de 30 chefs se ponen el delantal y se enfrentan al veredicto del jurado. Por primera vez participa en el concurso internacional el Restaurante Oria de Lasarte del prestigioso Martín Berasategui. También acuden hoy a esta cita Chef Amadeo, desde tierras andorranas, los japoneses Latino Sapporo y Bar España, o L'Albufera desde La Moraleja en Madrid, además de 24 restaurantes de la Comunitat.

Fogones en marcha

La cita comenzará a las 10.30 horas para los más noveles procedentes de las escuelas de hostelería que iniciarán su concurso a las 11 horas. En esta edición participan jóvenes procedentes de los CDT de Castellón, Alicante, Valencia, Benidorm o Gandia, así como del IES Xixona y de la Federación de Hostelería de Valencia. Antes de comenzar con la elaboración del plato estrella por parte de los profesionales, los participantes harán entrega de los postres para la valoración del jurado. Un dulce que cuenta con la naranja como ingrediente principal y donde el ganador recibirá una recompensa de 500 euros.

La elaboración de la fideuà comenzará a las 12.30 horas tras la visita de las autoridades a los concursantes y media hora más tarde, el jurado comenzará la valoración de los platos. El veredicto de esta 43 edición se conocerá a las 14.30 horas, momento en que está previsto la entrega de premios. El comité otorgará al vencedor el Collaret de Santa Isabel y un premio de 2.500 euros en metálico, mientras que el segundo clasificado recibirá 1.000 euros y el tercero, 500 euros.

Jurado de expertos

El jurado de este año cuenta con grandes profesionales de la cocina. El comité está presidido por Evarist Miralles, elegido mejor cocinero de España en 2011. Miralles estará acompañado de expertos como Manuel Alonso, chef de Casa Manolo con estrella Michelín y ubicado en Daimús; Ramiro Buj, mejor pastelero de la Comunitat en 2012; Juan Galbis, maestro del arroz, y Benito Pastor, chef del Restaurante Benito de Dénia. Además participarán el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues; la periodista mejicana especialista en gastronomía, Lulú Pedraza; Gonzalo López, gerente del Hotel Safari y Vicente Jaime Mayor, director del Gremi de Sucrers de Valencia.

Para calentar motores este fin de semana el Moll dels Borja ya ha acogido una feria gastronómica. Más de 30 expositores abrieron sus casetas el pasado sábado para mostrar al público una gran variedad de productos valencianos. Además, el domingo se cocinaron las primeras fideuàs para ir abriendo el apetito al público más madrugador. La feria también estará abierta hoy desde las 10 de la mañana como alternativa al concurso internacional.

Dentro de unas horas sabremos quien es el vencedor de este concurso internacional que se celebra hoy en el Grau de Gandia.