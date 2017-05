Tavernes se suma a la red de gestión de emergencias

tavernes. Tavernes de la Valldigna se ha sumado a la red Comdes, que se ocupa de las comunicaciones móviles digitales de emergencias y seguridad de la Generalitat Valenciana. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, junto con el director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Vicente Aguiló, estuvieron ayer en la localidad para presentar la red Comdes a la que Tavernes se suma como estación base. El alcalde, Jordi Juan, así como varios miembros del ejecutivo, acompañaron a Soler y Aguiló en su visita para recibir la información de este sistema que organiza intervenciones de rescate, emergencias y seguridad.La nueva red da cobertura a todo el término municipal de Tavernes y a gran parte de la Valldigna. Hasta la fecha había algunas zonas del término vallero que carecían de cobertura, lo que dificultaba la comunicación entre los efectivos de emergencia en caso de producirse algún incidente.

El primer edil remarcó que «Tavernes tendrá la capacidad de tener cobertura en todo su término, cosa que hasta ahora no sucedía, ya que hay algunos puntos calientes en los que las fuerzas de seguridad no pueden estar comunicadas». Juan destacó que cuando esta red «se ponga en marcha estaremos dentro de una central donde se centralizan todas las emergencias, con lo que estaremos en contacto no solo con nuestro municipio, sino con el resto de poblaciones». «Eso es importante porque cuando hay un incendio podremos estar en contacto todos los pueblos afectados por el siniestros», indicó el primer edil.

En la nueva red operan bomberos, Protección Civil, emergencias sanitarias, policías locales y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Por su parte el conseller señaló que la red Comdes se ha ampliado con 50 nuevas estaciones hasta un total de 120 mediante una inversión de 11'2 millones de euros. La misma ampliación permitirá dar servicio a 2.000 nuevos usuarios y tener 1.260 comunicaciones de voz y datos, además de tener 9.400 terminales, 177 flotas y cubrir 173 ayuntamientos. Soler detalló que con esta ampliación del servicio se consigue «ofrecer cobertura en el interior de edificios para municipios de más de 20.000 habitantes».