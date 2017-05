El PP de Tavernes pide una comisión para seguir posibles anomalías en la Policía Local

El PP de Tavernes pedirá en el próximo pleno que se cree una comisión para investigar el funcionamiento de la Policía Local. Los populares piden que el ejecutivo de Compromís permita esta comisión para analizar lo que consideran «importantes anomalías que afectan tanto a la jefatura como a la concejalía de Seguridad Ciudadana».

La portavoz del PP, Eva Palomares, emitió un comunicado donde señaló que «a la oposición no nos dan acceso a la información que solicitamos. Nos llega sesgada e incompleta, y el gobierno de Compromís no puede seguir actuando como si el problema no existiera». Los populares presentarán una moción para que se inicie la comisión investigadora.

Entre la lista de problemas detectados por los populares figuran cambios de servicio y organigrama de forma esporádica, incremento de denuncias contra el consistorio, quejas de sindicatos policiales, aumento de expedientes disciplinarios y de bajas por causa psicológica, entre otras.