El Náutico de Oliva augura un futuro pesimista con clubes convertidos en marinas de lujo

La elección del proyecto de una empresa privada para la gestión del Club Náutico de Gandia ha provocado cierto temor sobre el futuro que les espera a otras instalaciones deportivas de la Comunitat. Entre estas se encuentra el Club Náutico de Oliva, que aunque su concesión depende de la Generalitat y no de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), como es el caso de Gandia, también ve el futuro con pesimismo.

Juan Navarro, presidente del club de la Ciudad Condal, apuntó que la concesión de las instalaciones que preside caduca en el año 2019 y señaló que «el futuro lo veo pesimista porque lo veo transformado en marinas de lujo para sacar beneficios». Navarro apuntó que desde Oliva parten con la «ventaja de ver qué es lo que va a ocurrir con el resto de clubes a quienes les finaliza antes la concesión. Nosotros tenemos tiempo para ver qué es lo que va a pasar ante esta situación, pero en este momento no tenemos nada claro».

Para los diferentes directivos de clubes náuticos, abrir el mercado a empresas privadas que apuesten por megayates no tiene sentido. Esta perspectiva no tiene razón de ser en ciudades como Gandia u Oliva porque «no tenemos calado ni espacio, son puertos con barcos limitados». Además, Navarro apuntó que esos proyectos están pensados para usuarios de alto poder adquisitivo y barcos que no tienen cabida. «A partir de más de 12 metros de eslora se considera barco de lujo y en nuestros estatutos ya marcamos esta longitud como medida máxima. No tenemos megayates», explicó.

Según el presidente del Club Náutico de Oliva, con la gestión de una empresa pública «la intención es recaudadora». «La mentalidad es diferente en el trato porque nosotros no vamos a ganar dinero, no hay beneficio, la junta directiva no cobra ni un euro, sólo tienen sueldo los 14 empleados, aquí todo lo hacemos voluntariamente». En esa misma línea se expresaron otros representantes de clubes náuticos de la Comunitat que mostraron su apoyo a la entidad gandiense el lunes en la protesta. Desde el Club Náutico de El Perelló o el de Oropesa, indicaron que en las actuales concesiones «no se está teniendo en cuenta la labor de las escuelas náuticas, solo miran presupuestos». «Una empresa privada va a mirar por sus beneficios y subirá el precio de los amarres, mientras que ahora no hay beneficios y todo lo que se recauda se invierte en las instalaciones», apuntaron.

«A todos nos va a pasar lo mismo que a Gandia, llevamos más de 10 años con la concesión caducada y nos vamos a ir todos a la calle», lamentaron. Para Navarro, lo sucedido en Gandia se debe a que «para el Estado es más cómodo dárselo a una empresa privada que estar tratando con una pandilla de socios. Es más fácil para ellos hablar con un empresario. Nosotros no vamos con esos criterios, repartimos el coste entre todos los socios».

El presidente del Club Náutico de Oliva también mostró sus dudas acerca de la rentabilidad que logrará la mercantil privada en Gandia. «Dudo mucho que una empresa invierta 6 millones de euros y consiga beneficio, es prácticamente imposible, nadie lo entiende», apuntó. Las instalaciones olivenses cuentan con 450 socios y con una capacidad de 370 amarres.

Por su parte, desde el Club Náutico de Gandia quisieron lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a sus socios y trabajadores y señalaron que cuando reciban la notificación de la resolución de la APV, se reunirá la junta directiva con los abogados para decidir las acciones legales que se van a tomar.

Desde el PP de Gandia emitieron ayer un comunicado exigiendo que se garanticen los puestos de trabajo del club náutico. Para los populares, lo primero es asegurar los empleos con cuyo jornal se están sustentando más de 30 familias. «Con estos sueldos se lleva pan a casa o se paga las letras de la hipoteca», señaló el edil Víctor Soler.