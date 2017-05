La directiva del Club Náutico de Gandia alega irregularidades en el proceso y anuncia recurso

Medio centenar de personas se manifestaron ayer ante las puertas de la sede del Real Club Náutico de Gandia para protestar por la decisión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de descartar el proyecto de los actuales gestores en la adjudicación de la concesión de las instalaciones y apostar por el de la empresa privada Alcara SL. Directivos, empleados, comerciantes, representantes de la Federación Valenciana de Vela y gestores de otros clubes náuticos de la Comunitat llegados de Cullera, Torrevieja, Oropesa, El Perelló o Moraira, entre otros, mostraron su apoyo a la junta directiva gandiense.

Visiblemente molesto, el presidente del Club Náutico de Gandia, Daniel Vidal, anunció que va a recurrir la decisión tomada por la APV porque «entendemos que es un procedimiento viciado con muchas irregularidades». Además, Vidal indicó que no tiene comunicado oficial de la administración, sino que se ha enterado de la decisión por los medios de comunicación y por el comunicado que realizó el pasado viernes el Ayuntamiento y por el que se mostró «sorprendido».

De hecho, el presidente arremetió contra la primer edil, Diana Morant, de quien señaló que desde el club náutico «se sienten muy engañados por la alcaldesa». Vidal indicó que «el Ayuntamiento no ha querido mojarse en este tema», y lanzó una pregunta que él mismo respondió: «¿Alguien se cree que en estas instalaciones se va a hacer algo a lo que el Ayuntamiento no le haya dado el ok? Yo no me lo creo». Y sentenció añadiendo: «El tiempo pondrá a cada uno en su sitio».

Antes de la concentración, los empleados del recinto colgaron en la fachada del edificio principal pancartas de protesta en las que se podía leer: «Diana: ¿de mayor interés portuario?», «Deporte o negocio: tongo en la concesión», «31 familias al paro...Gracias Diana». Según el presidente, más de 750 personas y muchas familias de trabajadores, además de personas que viven indirectamente del club náutico se verán afectados por la decisión de la administración ya que Alcara SL «lo primero que dijo es que no tenía por qué hacerse cargo de los trabajadores».

Apoyo del sector

Representantes de otros clubes de la Comunitat acudieron hasta Gandia para mostrar su apoyo a la actual gestión. Jordi Carrasco, de la Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat señaló que esta decisión «es una muy mala noticia» y matizó que ahora se abre «un punto de inflexión para todos los clubes de la Comunitat». Carrasco lamentó que la APV no haya tenido en cuenta que «somos asociaciones sin ánimo de lucro y todos los beneficios que se obtienen de la gestión de la instalaciones repercuten en actividades sociales y deportivas». «Una empresa privada lo que va a hacer es maximizar beneficios y repartirlos entre sus accionistas», matizó.

La convocatoria de la protesta coincidió con la visita al Paseo del Espigón Norte de las autoridades locales, del presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, y del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, justo enfrente del recinto deportivo. Hasta las cercanías acudieron las personas que se habían manifestado para mostrar su malestar y recibieron con una sonora pitada a Morant. Además, muy tenso fue el saludo entre todas las partes implicadas, ya que el presidente del club náutico estaba invitado a la inauguración. En el encuentro, Martínez ofreció diálogo a los directivos, pero estos indicaron que no tenían nada de que hablar.

El presidente de la APV defendió las garantías del proceso que está avalado por un informe técnico, pero les instó a recurrir «si piensan que hay otra valoración distinta. Hemos elegido un proyecto que nos parece mejor».

Por su parte, la alcaldesa respondió a las críticas e indicó que respetan la decisión del proceso público. «Si esperaban que yo como político influenciara y pervirtiera un proceso, se han equivocado de persona. Queremos hacerlo como marca la ley, sin presionar a otras administraciones», sentenció Morant.