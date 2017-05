«Los clientes ven el pasaje Brunel vacío y pasan de largo»

Una de las zonas de Gandia que más ha acusado el cierre de locales comerciales es el pasaje Brunel. En estos momentos sólo hay seis establecimientos abiertos de los 20 que ha habido en periodos de máxima actividad.

Esta galería comercial abrió a finales de la década de los 60 del pasado siglo y ha sido un referente comercial en la comarca. Uno de los comercios que persiste es la tienda de ropa masculina de Salvador Faus. El empresario dijo que puede seguir con su actividad por que el local es suyo y no le genera gastos excesivos.

«Sigo aquí porque se vende lo justo y no hay que pagar alquiler, de lo contrario no sería viable». Faus lamentó que el recinto esté en esta situación: «Los clientes pasan por la calle Mayor y ven el pasaje vacío y no entran». Si no hay actividad no llama la atención de los posibles compradores, agregó.

En su caso dijo vivir de las ventas que realiza a clientes de toda la vida. Muchos de ellos son de la Safor y la Vall d'Albaida: «Me comentan muchas veces que las comunicaciones no son buenas y que cada vez hay menos conexiones de autobús, por ejemplo, lo que hace que cada vez vengan menos».