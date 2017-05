El Servicio de Atención a la Infancia de Tavernes lleva once meses cerrado

Partidos en la oposición de Tavernes de la Valldigna critican al gobierno local, de Compromís, por tener cerrado el SEAFI, Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància, en esta localidad durante once meses.

Tanto el PP como el PSPV han criticado la manera de proceder el ejecutivo nacionalista a la hora de gestionar este servicio de atención especializada a familias. Aunque cada partido ha formulado sus críticas por separado, ambas coinciden en lamentar que este servicio se haya visto mermado desde hace meses, perjudicando así a las más de cien familias que prestaba atención.

Desde el gobierno se reconocía que la atención no ha llegado a todas las familias, pero se defendían argumentando que las funciones del SEAFI fueron asumidas por el equipo base de Servicios Sociales para prestar una atención básica a las familias después de que dejara de funcionar este servicio.

Empresa privada

La concejal de Servicios Sociales, Noelia Alberola, apuntaba que el SEAFI había dejado de prestarse mediante una empresa privada «y la idea es que ese servicio se municipalice y se preste mediante la Mancomunitat de Municipis de La Safor».

Alberola aceptaba que se había retrasado la puesta en marcha del SEAFI al estar realizándose aún la selección de personal desde el ente mancomunal.

El ejecutivo indicaba que Tavernes no había perdido la subvención para dar este servicio y que se prestará con un psicólogo a jornada completa y una trabajadora social a media jornada.

Esta visión del ejecutivo no la comparten desde la oposición. La polémica del SEAFI viene de largo y en el pasado pleno volvió a salir a la palestra. El edil del PP Salvador Sansaloni señalaba que desde hace once meses que no está operativo este servicio después que acabara la contrata con la empresa que ofrecía esta prestación.

El concejal lamentaba que aún no estuviera definida la bolsa de trabajadores de la Mancomunitat para retomar la actividad del SEAFI en Tavernes: «Las familias que acudían al servicio del SEAFI nos ven por la calle y nos dicen que no reciben atención. No se puede entender que decenas de familias hayan quedadas desamparadas en este sentido».

Desde el PSPV, el portavoz Víctor Borràs también lamentaba la deficiente gestión que, a su parecer, había realizado el ejecutivo de Compromís al cesar un servicio sin tener preparado el relevo del mismo, perjudicando así a las familias atendidas. Para Borràs había faltado previsión y capacidad de gestión.

Prestación económica

Desde hace varios años y hasta hace 11 meses, el servicio lo prestaba una empresa privada que recibía una contraprestación económica por sus servicios.

La adjudicación cambio y el ejecutivo decidió municipalizar este servicio a la espera que pase a ofrecerse desde la Mancomunitat. Se está a la espera que se seleccione al personal que retomará la actividad del SEAFI que como tal ha dejado de prestarse durante los últimos meses de la misma forma que se hacía.