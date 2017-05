La mejor UE Gandia se queda fuera de la promoción de la forma más cruel

Quedaba un minuto y el Gandia estaba de nuevo en la promoción. Con su victoria en casa ante el Contestano, el equipo de Esteban Cana sólo necesitaba que el Oliva aguantara el empate con el que prácticamente contuvo al Atzeneta de principio a fin, primero con el cero a cero y durante toda la segunda parte con el empate a uno tras un gol de Néstor. Pero llegó el fatídico minuto 93 y ahí acabó todo.

El Atzeneta que estaba eliminado de la promoción, pasó a ganar la liga de Preferente y el UE Gandia, con la mejor puntuación de su historia, a quedarse sin el anhelado sueño de repetir en la lucha por el ascenso.

Fue un palo tremendo, inesperado y cruel, que golpeó a los jóvenes futbolistas morados y también a los más veteranos, desconsolados en su retirada a los vestuarios donde ningún intento por consolarles ni de sus compañeros, directivos o incluso aficionados sirvió de nada.

El Gandia llegó por tercer año consecutivo a la última jornada con opciones de meterse en el play-off pero sorprendentemente queda fuera con 66 puntos y empatado con el Benigànim, único equipo de los de arriba con el que no tenía el gol-average a favor.

En sus ocho años en la categoría nunca antes alcanzó esa cifra de puntos (66). En la temporada de la primera promoción con Jesús Moratal en el banquillo, los viola sumaron 63 puntos; en la campaña anterior, la de la segunda fase de ascenso disputada, el equipo de Enguix alcanzó los 61, datos que dan una media del rendimiento que contra pronóstico han dado los gandienses.

Resignación viola

Esteban Cana asimilaba ayer lo ocurrido: «La verdad es que no es fácil asumir que te quedas fuera empatado con el tercero y a sólo un punto y dos del segundo y campeón. En un minuto cambió todo y hasta el campeón podría haber quedado fuera. Ha sido un palo, pero conforme van pasando las horas me voy dando cuenta de lo que han hecho estos chavales junto a los veteranos del grupo. Nunca entrené a un grupo así y estoy súper orgulloso de ellos».

En cuanto a la puntuación, la incredulidad de Cana se mantiene en los mismos términos: «Si me dicen al principio de temporada que íbamos a sumar 66 puntos ni me lo creo, pero me creería menos aún que con esa cifra no nos metemos en la promoción de ascenso. Me parece increíble y todo es gracias a los jugadores y a mi cuerpo técnico que han sido maravillosos estos meses de trabajo muy intenso pero gratificante».

El club tenía previsto celebrar anoche una reunión de la junta directiva para hacer balance de la temporada que finalizó el pasado domingo y comenzar a preparar ya la próxima campaña. En cuanto a la primera plantilla, tienen previsto reunirse para realizar un entrenamiento el próximo viernes y posteriormente cenar juntos para cerrar la campaña.