Ciudadanos mantiene la única alcaldía de la comarca al no prosperar la moción de censura

La moción de censura de Barx finalmente no prosperó, de forma que Miguel Donet, de Ciudadanos, seguirá siendo el alcalde de la localidad hasta el final de la legislatura. A la sesión plenaria en la que se debía votar la moción no acudieron los firmantes de la misma, cuatro ediles del PP y una ex concejal del PSPV. Sólo asistieron los tres representantes de Ciudadanos y el portavoz del PSPV.

La secretaría del Consistorio barxero emitió un informe en el que ratificó que la expulsión de la edil María Adela Donet del grupo socialista impedía que prosperara la moción firmada por los concejales del PP y la edil díscola. La secretaria señaló que no se cumplía el artículo 197 de la ley electoral general.

El pacto contra el transfuguismo, que firmaron los grupos políticos, impide que concejales expulsados de sus formaciones puedan presentar y votar mociones de censura. De esta forma, la mesa de edad constituida en el pleno tomó en consideración el informe de secretaría y dictaminó que no procediera la moción.

El portavoz del PSPV, Leonardo Donet, y único edil socialista destacó que su partido «ha trabajado desde el primer día para que se cumpliera el pacto contra el transfuguismo, cosa que el PP no ha hecho». «María Adela sabía que si firmaba la moción de censura sería expulsada. Se le pidió que reconsiderara su posición, y al no hacerlo se produjo la expulsión del partido. Agradezco a los órganos del PSPV que hayan trabajado para hacer cumplir el pacto contra el transfuguismo», destacó el concejal barxero del PSPV.

Respaldo del partido

El alcalde, Miguel Donet, estuvo respaldado por la cúpula de Ciudadanos. El portavoz de su partido, Fernando Giner, así como el concejal de Gandia Ciro Palmer y demás militantes estuvieron acompañando al alcalde. Miguel Donet criticó la actitud de los firmantes de la moción: «No han tenido ni la decencia de dar la cara y asistir al pleno. Han hecho sufrir durante quince días al pueblo, paralizar el Ayuntamiento y enfrentar a la gente».

El primer edil consideró que la imagen dada por el PP «es lamentable» porque no había trabajado contra el transfuguismo. «Yo invito a los concejales que quieran trabajar por Barx que vengan a hablar conmigo y que todos juntos trabajemos por nuestro pueblo», apuntó el jefe del ejecutivo. Miguel Donet agradeció el trabajo del PSPV y el apoyo dado por su partido durante el proceso de la moción.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, pidió al PP que tomara medidas en beneficio de que se cumpla siempre la legalidad. Por su parte, el edil de Gandia, Ciro Palmer indicó que los populares de Barx «han perjudicado al pueblo» con su actitud ante la presentación de la moción de censura.

Por otra parte, la secretaria de Política Institucional del PSPV, Concha Andrés, exigió al PP que la expulsión de sus concejales de Barx por la moción de censura fallida con una tránsfuga. Para Andrés, «el sainete que han montado los concejales del PP es ridículo», La secretaría de Política Institucional reprobó a la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, «por consentir este intento de asalto al gobierno municipal de Barx».

El primer edil barxero manifestó que instantes antes del pleno, el Partido Popular de la localidad pidió que se retirara la moción y no se celebrase la sesión plenaria. No obstante, el ejecutivo decidió seguir para cumplir plazos y que fuera en la sesión plenaria donde se dilucidara el futuro de la moción.

Ahora no podrá presentarse otra moción en Barx en lo que resta de esta legislatura. El ejecutivo del municipio queda en minoría, con tres ediles de Ciudadanos y uno del PSPV, pero no habrá cambio en la alcaldía de la Valldigna.