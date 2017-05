Un informe de la secretaria frena la moción de censura en Barx

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Barx no se producirá tras no prosperar la moción de censura presentada por los cuatro ediles del PP y una exconcejal del PSPV contra el alcalde Miguel Donet, de Ciudadanos. En la sesión plenaria, que ha comenzado a las doce del mediodía, el informe de la secretaria municipal ha ratificado que no se cumplen los requisitos de la ley electoral al ser considerada como tránsfuga la edil socialista, María Adela Donet, que fue expulsada del partido. El Partido Popular y la edil tránsfuga no han acudido al pleno.

Por otra parte, la secretaria de Política Institucional del PSPV, Concha Andrés, ha exigido al PP que expulse a sus concejales de Barx por la moción de censura fallida con una tránsfuga.