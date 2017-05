El UE Gandia deja de depender de sí mismo tras una tarde negra en Benigànim

No pudo ser. El UE Gandia viajaba a Benigànim con la intención de puntuar para seguir dependiendo de sus propias posibilidades, pero se encontró con una tarde aciaga en la que nada salió según lo previsto y todo se puso en contra.

El peor contratiempo fue la lesión de Raúl Muñoz. El veterano central sufrió un pinchazo en el cuádriceps al lanzar una falta y pidió el cambio cuando apenas habían transcurrido veinte minutos de partido.

A partir de ese instante, equipo viola vivió cinco minutos de descontrol que le costaron dos goles en apenas tres minutos. Además, el primer gol aparece en el acta como en propia puerta y el segundo, fue tras un penalty que se podría haber evitado.

El gol de Rubén Navarro hizo reaccionar a los gandienses que pasaron a dominar la segunda parte, pero el intercambio de papeles, con un Benigànim a la contra y un Gandia llevando la posesión, perjudicó más que benefició y los locales sentenciaron a la contra.

Al acabar el partido, Esteban Cana lamentó la forma en la que se perdió una magnifica oportunidad de dejar casi sentenciado el pase a la promoción: «Yo creo que el ochenta por ciento del partido fuimos superiores, pero ellos nos mataron materializando sus ocasiones. Así fue el partido. Y lo que más mal me sabe es que nos hagan dos goles a balón parado y otro de penalty. Por lo demás no tengo nada que reprochar a mis jugadores. Durante todo el año han hecho una gran temporada y este resultado no lo va a empañar».

El UE Gandia depende ahora de terceros, aunque nada está perdido. Si es capaz de ganar en casa al Contestano, sólo deberá esperar a que L'Alcúdia o el Atzeneta.

El conjunto de la Ribera juega en Alcoy ante un rival que se juega el descenso. Si no gana, el filial blanquiazul podría ser el peor cuatro por la cola de los cuatro grupos y en la entidad de El Collao no quieren que eso pase y menos en otro año en el que aspiran al ascenso a la Segunda A.

El segundo partido en discordia es el Atzeneta ante el Oliva. Los de la Safor apuran sus últimos cartuchos para evitar el descenso aunque todo pasa por una victoria en el terreno de juego del Atzeneta.

Por otro lado, la Federación ha establecido jornada unificada para los partidos en los que haya algo en juego y por este motivo se jugarán todos los partidos a la seis de la tarde.