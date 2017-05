Expectación en Barx ante el pleno de la moción de censura

Hoy a mediodía se sabrá si hay cambio de alcaldía o no en la localidad de Barx, que espera con expectación la cita. Los cuatro ediles del PP, junto con la exconcejal del PSPV, María Adela Donet, presentaron hace diez días una moción de censura con la intención de que la vara de mando pasara a manos de la popular María Hernandis, en detrimento de Miguel Donet.

El alcalde, de Ciudadanos, gobierna en minoría con tres concejales y el apoyo de un edil socialista. Todas las partes han sido muy cautas a la hora de valorar el futuro tras el pleno que está convocado a las 12 horas.

Desde el PP, Hernandis declinó hacer cualquier tipo de valoraciones, mientras que el alcalde, Miguel Donet, se limitó a decir que están estudiando la legalidad de la moción. Por su parte, Adela Donet defendió la validez de la moción frente a su antiguo partido, el PSPV, que la expulsó por díscola nada más presentarse la moción.

Todos esperan el ansiado informe de la secretaria municipal que se dará a conocer en el pleno. El punto más caliente está en dilucidar si se da transfuguismo en la presentación de la moción o no. Ahora habrá que ver la valoración de la funcionaria para decidir si María Adela Donet es considerada tránsfuga.

Por una parte, la exsocialista mantiene que no se le ha notificado ninguna expulsión del PSPV. Donet añadió que en caso de ser expulsada, debería tener derecho a apelar y defenderse ante esa decisión. Desde el PSPV consideran que la edil no puede votar la moción por darse un caso de transfuguismo y señalan que la concejal no es militante del PSPV y que ha sido expulsada de su grupo.

Las espadas están en alto y se espera una sesión plenaria crispada. Históricamente Barx ha sido una población con una fuerte división política y muchas mociones. María Hernandis ya sabe lo que es ser alcaldesa en Barx y desalojada del cargo, al que pretende regresar. Sea cual sea el futuro de la moción, lo que parece claro es que en esta localidad el enfrentamiento político no se atenuará, en todo caso irá a más.