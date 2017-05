UE Gandia y Benigànim luchan por un puesto en la promoción de ascenso

El Municipal de Benigànim acoge mañana el partido del año para los locales y el UE Gandia que se miden en la penúltima jornada de liga con los puntos en juego vitales para la clasificación de la promoción de ascenso a Tercera División. Se trata de un partido a vida o muerte entre dos equipos que han estado toda la liga en la parte alta de la clasificación.

Sólo un resultado favorable en los enfrentamientos de sus otros dos rivales podría restarle dramatismo al duelo. L'Alcúdia juega en casa ante el Portuarios, cuyo técnico Salva Moratal ya advirtió ayer que lo afrontan sin presión: «No nos jugamos nada y es una oportunidad para dar minutos a los menos habituales y a los juveniles». También conocerán antes del partido cómo ha quedado el Atzeneta en su desplazamiento a Contestano. Este partido se juega a las doce y media de la tarde y la rivalidad existente entre los dos clubes podría complicarle la existencia a los visitantes que necesitan ganar para asegurarse la plaza de promoción.

Ramón Florit es el entrenador del Benigànim. Para él, el tramo final del campeonato no está siendo una sorpresa: «Hace dos meses que comente que íbamos a llegar a las dos últimas jornadas con opciones los cuatro equipos. La liga está tan comprimida pero tan bonita a la vez que cualquiera puede quedar fuera y cualquiera puede ganar la liga».

Sobre los peligros del rival apuntó: «Estaremos pendientes de todos los jugadores. La incorporación de Omar es importante y hay un jugador como Álex Alba que me parece determinante por su velocidad. Tienen mucha experiencia atrás con Raúl Muñoz y un centro del campo que está siempre bien posicionado. A estas alturas si está arriba es por algo. No nos preocupa nada en concreto y todo a la vez. Creo que ser nosotros mismos será lo más importante. Es un muy buen equipo y las cosas no van a ser fáciles».

Para el técnico del Benigànim las características de su oponente mañana son muy claras: «El Gandia es muy vertical, con mucha velocidad arriba con cambios constantes de ritmo y va a ser difícil pararles. Llevan una trayectoria muy buena con muy pocos partidos perdidos. Son muy competitivos a domicilio. En la primera vuelta ya mostraron transiciones muy rápidas y lo que más me impresiona es la velocidad en el juego que imponen en muchos momentos del partido».

El UE Gandia afronta el partido con todos sus efectivo salvo Adolfo que sigue de baja médica por una úlcera de estómago. Se espera que el delantero puede estar apto la próxima semana para el partido en casa ante el Contestano. El club completó ayer el ochenta por ciento del bus de aficionados que ha puesto a disposición de sus seguidores. Serán muchos más los que acudan en vehículos particulares por lo que el equipo de Esteban Cana no estará sólo.