El PP denuncia que solo llega a Gandia un 1% de ayudas para reformar colegios

El Partido Popular de Gandia criticó ayer la escasa inversión que recibirá la ciudad de la Diputación de Valencia para reformar los centros públicos educativos. Según los populares, la administración destinará 7 millones de euros para mejoras en las escuelas de la provincia, pero de esta cantidad solo 85.000 euros llegarán a la Ciudad Ducal para actuaciones menores en el colegio Benipeixcar. Unas cifras que suponen el 1,2% de la inversión total.

El edil Guillermo Barber, señaló en rueda de prensa su satisfacción por esa inversión, pero destacó que «en Gandia hay muchísimos colegios públicos que necesitan de un gobierno que se preocupe por ellos. Para Gandia esa cantidad que representa el 1%, es insuficiente».

Para el concejal popular esta escasa inversión se debe al poco peso político que tiene la alcaldesa Diana Morant en la Diputación de Valencia y señaló que la primer edil «tampoco pelea por traer inversiones a Gandia y lograr mejoras que redunden en el beneficio de nuestros alumnos. Ahora que gobiernan les da igual la Educación Pública».

Barber criticó que cuando el actual gobierno estaba en la oposición exigía mejoras en los edificios escolares, pero que ahora que ellos gobiernan, no logran mayores inversiones para Gandia. «Los que apenas hace dos años, clamaban pancarta en mano que nuestros colegios públicos se caían y necesitaban urgentemente una reforma. Los que hace dos años, en campaña prometieron reformar todos los colegios públicos y construir nuevos. Todos esos, resulta que ahora callan, no logran subvenciones o proyectos para reformar colegios, paralizan el único que había en marcha y no construyen ninguno nuevo».

Los populares compararon la inversión que llegará a Gandia con otras ciudades de la Comunitat como Alzira o Paterna que recibirán 230.000 euros.