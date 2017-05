El denunciado por el presunto robo del capitel de Oliva asegura que se lo regalaron

«Me siento engañado por una persona a la que conozco desde hace más de 40 años». Así de indignado se mostró ayer el vecino de Dénia contra quien han interpuesto una querella por un presunto robo de un capitel de piedra del siglo XVI que actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Oliva.

El querellado asegura que la demandante le regaló la pieza porque ella no tenía ningún interés en conservarla. «Nos conocemos de hace mucho tiempo porque la he ayudado en cuestiones urbanísticas, y por eso acudí a la casa tras su llamada», señala.

Este vecino de la capital de la Marina cuenta que en una visita a la vivienda situada en Oliva, encontraron la piedra que estaba semiescondida en un palomar, pero que en ningún momento ella se la cedió para que la valorara. «Yo no soy quien para valorar la pieza, yo no entiendo de esos temas, yo sé de urbanismo. Si ella quería un informe debería haber llamado a un especialista», indicó.

Caso surrealista

«Ella no quería la piedra y quiso regalármela por la ayuda que yo le había prestado en otros temas urbanísticos. Yo insistí en pagársela, pero ella no quiso. Además, eso no fue cuestión de un día, sino que fue en más de tres ocasiones cuando me ofrecí a pagar por la pieza», detalla.

«Yo llamé a unos obreros que me ayudaron a trasladar la pieza, porque pesa 8 o 9 kilos y había testigos. Antes de llevármela le volví a insistir para pagar». El querellado, que aún no entiende en el lío que le han metido, apunta que «es la cosa más surrealista que me ha pasado».

Por su parte, el director del Museo Arqueológico de Dénia, que tendrá que acudir ante el juez como testigo, indicó ayer a LAS PROVINCIAS que no quiere hacer declaraciones sobre lo sucedido. El arqueólogo señaló que cuando termine la instrucción dará su opinión e indicó que él solo es un técnico que hizo un informe.