Marcos Estruch: «La clave del ascenso del Benirredrà ha sido la unión del vestuario»

Marcos Struch no ha podido debutar de mejor manera en los banquillos y ha situado de nuevo al Benirredrà en la Primera Regionsl del fútbol valenciano. El ex futbolista profesional se hizo cargo del conjunto de la Safor esta misma temporada y con él en la dirección han logrado el ascenso y el título de campeón de liga.

En la última jornada, el Benirredrà debía ganar al Benitachell para consumar el ascenso, pero el equipo alicantino, último clasificado, redondeó su pésima campaña no presentándose al encuentro. Para el entrensdor, esta fue la única nota negativa de una jornada de celebraciones: «A todos los futbolistas les hubiera gustado ganar la liga y ascender jugando el partido, disfrutando con el público y celebrándolo cuando el árbitro señalará el final del mismo. Fue una pena».

No pudo ser así y tanto futbolistas como aficionados, directivos y vecinos de la localidad se conformaron con una celebración no esperada en las formas pero sí en el fondo.

Buen equipo

Marcos Estruch destacó los motivos por los que su equipo ha realizado una temporada tan notable: «Para mí la clave ha sido la unión en el vestuario. En una liga como la Segunda Regional, conseguir que 17 ó 18 futbolistas se reúnan cada día para entrenar ya es un logro y al final, esa ha sido nuestra gran fuerza».

Sobre su labor como debutante dijo: «He intentado molestar lo menos posible. Aquí los protagonistas son los futbolistas y los entrenadores debemos intervenir cuantas menos veces mejor. Además, son chicos jóvenes que me han escuchado y me han ayudado bastante durante toda la temporada».

Continuidad del técnico

Marcos despejó las dudas sobre su futuro. La directiva del Benirredrà ya le ha planteado la posibilidad de seguir y el técnico reconoce que no habrá ningún problema para su continuidad en el banquillo. El ex futbolista dijo sentirse muy arropado por la directiva.

La idea del preparador gandiense es seguir entrenando durante el mes de mayo para que los jugadores no tengan tan largo el periodo de inactividad. En las próximas semanas comenzará una ronda de conversaciones con los futbolistas para confeccionar la plantilla con la que debuten en Primera Regional en la próxima temporada.

Pero el título de liga del Benirredrà no ha sido un camino de rosas. El equipo no comenzó nada bien y Estruch reconoce que tras la primera jornada lo pasó mal: «La verdad es que no me esperaba aquel resultado. Nos hizo bastante daño, pero nos ayudó a cambiar algunas cosas. Creo que aquella derrota en cierta manera nos vino bien y nos hizo reaccionar».

Efectivamente el comienzo del campeonato no fue fácil porque el equipo tuvo que hacerse prácticamente de nuevo.

El entrenador dijo sentirse muy satisfecho del trabajo aquella semanas: «Ttuvimos que echar mano de amistades y conocidos para reclutar jugadores, aunque por suerte todo salió bien».