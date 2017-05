La empresa propuso retirar las demandas si volvía a primera

La empresa Becos SL propuso el pasado año al gobierno regresar a su antigua ubicación, en primera línea de la playa de Gandia y no entrar en batallas judiciales. La discoteca Cocoloco pretendía abrir en el local ubicado en el complejo Ducal. Pero esta propuesta no fue bien vista por el ejecutivo, al menos por una parte: Més Gandia. Esta formación aseguró que no autorizaría un cambio del Plan General para permitir discotecas en primera línea otra vez. Desde el PSPV afirmaron que podía ser una solución para evitar un enfrentamiento judicial, pero no se llegó a ningún acuerdo con la empresa. El PP estaba a favor del cambio, pese a ser esta formación quien promovió la modificación en 2012 para evitar este tipo de locales en primera línea.