«La nueva 'casta' decidirá si se recalifica Sanxo Llop para que albergue comercios»

El Partido Popular de Gandia acusó ayer al ejecutivo local (PSPV y Més Gandia) de estar en «crisis» y no saber gestionar «los intereses económicos de la ciudad». Los ediles Víctor Soler y Guillermo Barber aseguraron que el bipartito «va a la deriva», ya que cada formación defiende algo completamente diferente, en referencia a la consulta ciudadana planteada para dirimir el futuro del sector Sanxo Llop.

Es más, lamentaron que la última palabra de este proceso la vaya a tener la nueva «casta», en referencia de la asamblea de Més Gandia.

Este polígono industrial es el centro de la polémica política desde hace meses, cuando una gran superficie se interesó por ubicar en una parcela un establecimiento de muebles y artículos para el hogar. Esto iría acompañado de una red de otros comercios de menores dimensiones también en Sanxo Llop.

El problema es que para que estos locales puedan abrir el gobierno debe cambiar el uso del suelo de industrial a comercial, algo que ha enfrentado a los partidos que forman el gobierno, aunque desde ambas agrupaciones se esfuerzan por disimularlo.

Para solventar este desencuentro se acordó organizar una consulta ciudadana y preguntar a los vecinos si dejar el polígono como está o reconvertirlo a comercial. El referendo será a finales de este mes. El PP ya ha anunciado que está en contra de estas modificaciones, ya que destruirá centenares de puestos de trabajo en la ciudad y cerrarán multitud de establecimientos.

El PSPV quiere hacer los cambios a toda costa, ya que el Ayuntamiento se quitaría una deuda con propietarios de terrenos de Sanxo Llop hasta seis millones de euros.

Més Gandia (Compromís, EU y ERPV), está en contra. Coincide con el PP en que estos cambios dañarán al comercio local, pero respeta que se celebre la consulta. Aún así, la coalición ha resaltado que no tiene por qué respetar los resultados y que puede votar, en el pleno, no a recalificar los terrenos. Todo esto para el PP es una «crisis en toda regla», donde el más perjudicado es el concejal de Participación Ciudadana, Nahuel González, que, dicen, «tiene un enfrentamiento soterrado» con la vicealcaldesa, Lorena Milvaques. «En esta legislatura sólo se ha hecho una consulta: dónde ubicar la escultura del Tio de la Porra, y ahora un tema de tal calado lo llevan a un referendo por que son incapaces de tomar decisiones como equipo de gobierno», dijo Soler.

Además, el portavoz del PP acusó a Morant de mantenerse al «margen y no liderar esta crisis». «Si ella, como alcaldesa, y como miembro del PSPV cree que es una buena operación para Gandia que salga a la calle y la defienda, «que se moje». Barber, por su lado, recordó que Més Gandia acudió a las elecciones con cuatro ejes: «Uno de ellos era escuchar siempre la voz de los ciudadanos y ejecutar sus peticiones».

Opinión vecinal

En cambio, ahora, añadió, no tienen previsto escuchar lo que digan los vecinos que voten y someterán a su asamblea la decisión de recalificar o no Sanxo Llop. «En Gandia votaron casi 40.000 personas en las elecciones. Més Gandia recibió casi 6.400 papeletas y ahora estos concejales no escuchan a sus votantes. Ahora será la nueva 'casta' quien decidirá si se recalifica Sanxo Llop para usos comerciales y lo harán en nombre de los 80.000 vecinos de Gandia», dijo Barber.

Por su parte, González contestó que el gobierno está unido y que Gandia está a favor de la participación: «Hemos de reforzar estos procesos e impulsar las consultas, aunque es un trabajo que requiere tiempo».