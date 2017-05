La intensidad de la UE Gandia ante la solidez de L'Alcúdia, en un duelo decisivo

UE Gandia y UE L'Alcúdia miden sus fuerzas mañana en el Guillermo Olagüe en uno de los dos partidos señalados en rojo esta jornada. En el estadio gandiense se miden el cuarto y el tercero separados solo por un punto en la tabla. Se juegan ni más ni menos que meterse en la promoción de ascenso o al menos afrontar las dos últimas jornadas de liga con muchas opciones de conseguirlo.

Aunque los dos técnicos restan dramatismo al partido, lo cierto es que se trata de tres puntos vitales. La igualdad de la tabla y la posibilidad de empates dobles, triples o incluso cuádruples, hace que el gol-average general y particular cobre especial significado.

Subidón de moral

En estados de ánimo llegan en dos momentos opuestos, mientras al Gandia el partido de Tavernes le supuso un subidón de moral, a los ribereños la suerte no les sonríe en las últimas seis jornadas. Ese es el tiempo que llevan sin ganar y esto puede ser un arma de doble filo.Cabe recordar que en el partido de ida el resultado fue de empate a dos, así que cualquier victoria mañana decantaría el average a favor del vencedor.

Granero dijo ayer: «Es un partido importante pero no va a ser definitivo. Los dos equipos nos jugamos mucho pero todavía quedarán dos jornadas y pasarán muchas cosas». Por su parte, Esteban Cana insistió en que sólo le preocupan sus jugadores: «Sabemos que estamos ante un rival que sabe muy bien lo que quiere, pero me preocupa que mis jugadores estén a su nivel. Si es así, lo demás no me importa».

Jornada festiva

El club viola rendirá homenaje al descanso a los alevines que han conseguido imponerse en la SuperLiga Intercomarcal. El equipo saldrá al terreno de juego a ofrecer el título al descanso.Su entrenador es Salva Escrivá y la plantilla está formada por Álex, Álvaro, Joan, Abu, Andrés, Hugo, Carles, David, Ferràn, Héctor, Jorge y Josep.

La modelo británica y conocida por sus iniciativas solidarias, Jody Bell, hará el saque de honor dada su vinculación con el club y antes del partido habrá un desfile de todos los equipos de la cantera incluida la sección de voley.

El otro partido en el que estarán puestas las miradas es el que enfrenta en El Regit al Atzeneta, primera clasificado, y el Benigànim, actualmente en la segunda posición. Sólo les separa un punto y aunque tienen ventaja en cuanto a la clasificación para la promoción con respecto a Gandia y Alcúdia, el resultado es igualmente importante.

Ante un choque tan atractivo en la localidad de La Vall d'Albaida, desde la directiva han apostado por declarar el partido como 'Día del Club', costando la entrada 5 euros para los socios y 10 para el resto de aficionados. En este partido también está en juego el gol-average después de que en la primera vuelta quedaran 2-1.