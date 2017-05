Tavernes mejora varios caminos rurales y destina 90.000 euros a parques infantiles

Tavernes de la Valldigna mejorará las zonas de juego del Passeig del País Valencià y de la Plaça d'Espanya después que en el pleno de mayo la corporación aprobara una modificación de crédito en la que se incluían estas actuaciones.

En el Passeig del País Valencià se destinarán 59.000 euros, mientras que en la Plaça d'Espanya la inversión será de casi 33.000 euros.

En el primer caso se espera ampliar el área de juegos e instalar nuevos columpios. En el segundo caso se mejorarán los juegos.

El alcalde vallero, Jordi Juan, señaló que se revisarían los columpios actuales para ver si pudieran reutilizarse en otras zonas de la población. Respeto a dar más detalles de las obras, Juan se mostró cauto e indicó que aún era pronto para detallar los pormenores de esta actuación que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos con representación en la Vall.

En la sesión plenaria se aprobó una segunda modificación de crédito que generó cierto debate. En este caso se trataban de 1.323 euros, de los cuales, más de 800 eran para hacer una aportación al Consorci de les Comarques Centrals.

Desde el Grupo Popular se abstuvieron en la votación. Su portavoz, Eva Palomares, indicó que no veía lógico hacer una aportación a un consorcio que todavía no funciona: «Y no sabemos en qué beneficiará a Tavernes».

La edil del PP matizó que esperaba que el Consorci no se convirtiera en una entidad donde se despilfarre dinero. Desde el gobierno, Juan defendió el papel del consorcio en su función de «vertebración del territorio y creación de puestos de trabajo». El alcalde indicó que en ese órgano están todos los partidos y que con el tiempo irán aclarándose sus acciones.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tavernes ha comenzado las obras para arreglar los caminos rurales de Herrera y Primer del Golfo, tal como se acordó con el Consell Agrari de Tavernes.

Mejoras en vías rurales

El objetivo de este proyecto responde a una necesidad de satisfacer una de las acciones más demandadas por el sector agrícola y los agricultores del pueblo. Así, el Ayuntamiento destinará más de 56.000 euros a reparar los desperfectos detectados en el firme de distintas zonas de los caminos. Los trabajos han comenzado para limpiar los laterales de los caminos para pavimentarlos con asfalto.

Estas obras están incluidas en el Plan de Caminos y Viales (PCV) de la Diputación de Valencia, que subvenciona con 79.000 euros para inversiones que atienden las necesidades de los ciudadanos en esta materia, agregaron desde la corporación municipal.

Además, alrededor de 22.000 euros de la subvención servirán para arreglar el pavimento de la calle Metge Paco Valiente, entre las calles Ràfol y Mestre Sansaloni. De este modo, se asfaltará toda la calle, se acondicionará la zona de la entrada del Colegio Alfàndec, que es una de las zonas más transitadas de Tavernes, y se reparará la acera con asfalto pulido.