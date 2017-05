Omar Saura: «Si el público nos apoya, jugaremos la promoción seguro»

Omar Saura tuvo un debut duro con el UE Gandia puesto que se calzó las botas por primera vez defendiendo al conjunto viola en la derrota ante el Denia. Apenas seis días después llegó la revancha puesto que el triunfo en Tavernes, pero sobre todo el nivel mostrado por el atacante murciano, hicieron justicia a los informes que avalaban al último fichaje del Gandia como una apuesta segura de cara a luchar por jugar la promoción de ascenso.

En Tavernes si vio al jugador que es Omar: rápido, incisivo y sobre todo, con una intensidad en el juego que cuadra a la perfección con la filosofía que esta temporada ha implantado Esteban Cana en el equipo. Al ex jugador del Crevillente se le ve feliz y eso se reflejó en el campo: «La verdad es que desde que he llegado a Gandia me he sentido como en casa. A pesar de estar separado de la familia, que para mí eso es muy importante, aquí de momento estoy fenomenal y tranquilo».

El jugador del UE Gandia tiene experiencia en fases de ascenso a Segunda B, aunque es la primera vez que juega en Preferente: «Lo más importante es que el equipo siga unido y trabajando como lo hacen. Es un grupo joven, pero da gusto estar con ellos porque el ambiente es fenomenal. Personalmente creo que una de las claves el domingo es el público; si la gente nos apoya estoy seguro de que vamos a jugar la promoción». Una de las cosas que le sorprendió al llegar al equipo es la intensidad con la que se entrena: «Aquí el ritmo no tiene nada que envidiar al de Tercera. Se entrena muy bien y eso luego se ve reflejado en el terreno de juego».

Omar tuvo ayer que ser tratado porque tiene una importante sobrecarga en la zona de los isquiotibiales, pero confía en estar al cien por cien en el partido del domingo ante L'Alcúdia que la entidad morada ha declarado como Día del Club. Antes del encuentro que se disputará a las seis y media de la tarde, la directiva ha programado el desfile de los equipos de la cantera. Habrá partidos de exhibición de los querubines al descanso y el equipo alevín A ofrecerá la copa de Campeón de Liga que ha obtenido recientemente tras una campaña sensacional.

Además, la UE Gandia no ha querido dejar pasar la ocasión de reconocer la labor de las familias y entregará un obsequio a las primeras 100 madres que acudan al estadio Guillermo Olagüe.