El PSPV lanza un órdago a Compromís

La coalición de gobierno de Gandia sufre una nueva fisura. Esta vez el enfrentamiento es entre el PSPV y una parte de Més Gandia (Compromís) y el tema de la polémica es la posible ubicación de una gran superficie comercial en el polígono industrial Sanxo Llop, que habría que recalificar como comercial.

Los socialistas están a favor de estos cambios, pero Compromís no. Los primeros alegan que la operación eliminaría una rémora económica del Ayuntamiento de seis millones, pero los segundos consideran que más establecimientos en la perifería dañarían una vez más al pequeño comercio. Por este motivo se ha organizado una consulta ciudadana, no vinculante, para escuchar la voz de los vecinos. Ahí viene el problema.

El PSPV quiere que este referendo sea vinculante, indicó ayer el edil José Manuel Prieto: «Los socialistas no aceptaremos una consulta en la que los vecinos voten y luego su opinión no tenga validez». El concejal explicó que organizar un proceso de este tipo tiene unos costes, pero, sobre todo, ha de tener credibilidad.

«Si los participantes dan el visto bueno a los cambios en Sanxo Llop, pero luego en el pleno se vota que no haya modificaciones, qué sentido tendría?», subrayó. Por ello, exigió a Compromís que acepte que la consulta sea vinculante, porque de lo contrario no tendría sentido.

Prieto añadió que la posición de los socialistas ya se expuso en el Consell de Participació Ciutadana y que ayer quería darla a conocer a los medios y, por tanto, a los vecinos de Gandia. «No queremos ser sospechosos de organizar un acto de este calado y que luego en el pleno se le dé carpetazo», apostilló.

Más implicación

«Es importante preguntar a los vecinos, pero también hacerles caso», agregó. Los socialistas quieren que sus socios de Compromís se impliquen desde ya y se comprometan a aceptar el resultado de la votación, tanto si es afirmativo como negativo, añadió el edil.

Prieto dijo que su partido está en contra de que la consulta se celebra «si no es vinculante». «Utilizaremos los medios que estén a nuestro alcance, como la comisión de seguimiento de la consulta», concluyó.

Por su parte, desde Compromís, indicaron que su formación está obligada a someter todas sus decisiones a su asamblea: «Vamos a esperar a que se celebre la consulta». Eso no quiere decir que, finalmente, la «asamblea apoye los cambios que se plantean o no». Fuentes de Compromís matizaron que una vez que se haya celebrado el referendo «las bases estudiarán el resultado».

Eso sí, prometieron ser «sensibles» con todos los datos, tanto «participación, como el porcentaje de apoyos». Si finalmente los nacionalistas no dan su respaldo al cambio de usos en Sanxo Llop la propuesta no saldría adelante en el pleno, ya que el PP ha mostrado su negativa a esta modificación. Por otro lado, la edil de Políticas Económicas, Alícia Izquierdo, dejó claro que por ley, las consultas no son vinculantes.

Mientras tanto el edil de EU, en Més Gandia, Nahuel González, y el de Ciudadanos, Ciro Palmer, sí que consideran necesario ejecutar lo que decidan los vecinos en la consulta. Por otro lado, fuentes de Més Gandia remarcaron que el gasto de 8.000 euros del área de Participación Ciudadana es para todo este tipo de campañas no sólo para Sanxo Llop.