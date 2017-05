«El PP me ha ofrecido trabajar por Barx y no miro colores»

«No se respetó mi trabajo como concejal y la alcaldía se entrometió en el mismo». Así de tajante se mostró ayer la exedil del PSPV María Adela Donet, que ha dado un paso al frente y ha mostrado su apoyo al Partido Popular, la formación más votada en la localidad, para que desbancar al gobierno de Ciudadanos a con una moción de censura.

El próximo 16 de mayo, a las 12 horas, está previsto que se celebre un pleno extraordinario para votar el documento que el martes presentaron los cuatro concejales populares y la edil María Adela Donet. Desde las filas del PP, su portavoz María Hernandis, declinó hacer declaraciones. En la moción presentada se propone a Hernandis como candidata a la alcaldía, que ahora ocupa Miguel Donet de Ciudadanos.

La concejal popular únicamente remarcó que la moción presentada en el consistorio cumple todos los requisitos legales y que el día 16 será el pleno para tratar la moción a la alcaldía barxera.

Desde el gobierno, el alcalde Miguel Donet, se mostró muy prudente y apuntó que están estudiando detenidamente la presentación de la moción de censura. Horas después de presentarse el escrito, el primer edil de Barx ya apuntó que el cambio de gobierno no podría prosperar por no cumplir los requisitos legales.

Ante esta situación, hay varios frentes abiertos desde el punto de vista legal, pero el principal radica en descifrar si la moción está presentada con el apoyo o no de un concejal que puede ser considerado tránsfuga. Por ahora, todos los ediles del municipio evitan hablar de transfuguismo y se muestran muy cautos con lo sucedido.

Quien sí que ha hecho declaraciones de forma clara ha sido la concejal María Adela Donet, edil que ha dado apoyo a los concejales del PP para presentar la moción contra el alcalde de Ciudadanos. La política defendió su decisión de apoyar la moción porque desde hace siete meses no forma parte del gobierno de Barx por discrepancias con la alcaldía. «No se respetó mi trabajo como concejal y la alcaldía se entrometió en el mismo. En estos últimos meses, no he tenido ninguna propuesta de diálogo para arreglar las cosas entre Ciudadanos y el edil socialista que forman el gobierno», explicó.

La edil argumentó que «como todo político, me presenté a las elecciones para estar en el Ayuntamiento y no en la oposición. El PP me ha ofrecido poder trabajar por el pueblo y yo no miro colores sino a las personas y poder hacer mi aportación a Barx». María Adela Donet ejerció de portavoz del PSPV y ocupó las delegaciones de Obras, Servicios y Bienestar.

El martes, fuentes de la ejecutiva comarcal del PSPV confirmaron a LAS PROVINCIAS que la edil había sido expulsada del partido tras presentar la moción de censura y que se lo habían comunicado tanto a ella como al Ayuntamiento. No obstante, la concejal díscola dijo que no tiene constancia de ninguna expulsión y que en caso de producirse tendrá derecho a recurrir. «Cuando presentamos la moción yo formaba parte del PSPV y no había sido expulsada. Es más, por ahora no tengo ninguna notificación».