Alike consigue el premio al mejor cortometraje español del Festival Cortoons

gandia. El domingo por la noche la entrega de premios puso fin a tres días intensos de la XIII edición del Festival Internacional de cortos de animación Cortoons. La fiesta se cerró con el reconocimiento a los mejores trabajos de la muestra de este año y donde Alike, de Daniel Martínez y Rafa Cano, consiguió alzarse con el galardón al mejor cortometraje español.

En el resto de categorías, los premiados fueron: Ossa, de Darío Imbrogno, que recibió el premio al mejor corto internacional de 1 a 4 minutos; Revelation-The city of haze de Mao Qichao en la sección de cortometraje internacional de 4 a 20 minutos; In a cage de Loïc Bruyere que logró el galardón al mejor cortometraje europeo; The Don David de Michelle Yi/Yaron Farkash al mejor cortometraje de Escuelas de Animación; mientras que Segundito de Roberto Valle, recibió la mención especial de Cortoons.

El Festival de este año ha sido una edición de récord ya que se han presentado al concurso más de 1.100 cortos de 81 países diferentes y que obligó al jurado a realizar una selección de los 90 mejores. El edil de Cultura del Ayuntamiento, Joan Muñoz, que ha formado parte del jurado, se mostró muy satisfecho por «la gran cantidad de cortos que se han presentado y todos muy buenos». «Al jurado nos ha sido realmente difícil elegir cuáles eran los mejores y personalmente no esperaba tanto nivel, apuntó el concejal.

Centenares de personas han disfrutado del mejor cine de animación en un festival que ha sido un éxito, tanto en el programa como en la asistencia de público. Con la muestra internacional de cortos de animación ha arrancado la programación organizada por el Ayuntamiento de Gandia para celebrar que la ciudad ha sido elegida por el Consell Capital Cultural Valenciana del año 2017 yque se prolongará durante los próximo 12 meses.