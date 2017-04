Morant abandona la Diputación para centrar sus esfuerzos en los proyectos de Gandia

«Decisión personal, pero motivos políticos» son los que ha alegado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, tras renunciar al cargo de diputada provincial. La primer edil de la Ciudad Ducal quiere centrar todos sus esfuerzos en la localidad que gobierna y quiere «destinar el 200% de su tiempo a trabajar por Gandia desde Gandia».

Morant presentó ayer la dimisión en la Diputación de Valencia como delegada de mancomunidades y comarcalización, tras un ciclo de casi dos años que le ha permitido «inyectar en la ciudad cerca de 8 millones de euros». Entre los principales logros en la administración provincial, la exdiputada ha destacado la llegada del Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) a ciudades de más de 20.000 habitantes que les han permitido reconducir la gestión económica.

«La Diputación se ha puesto al lado de los municipios que ahora están haciendo bien las cosas, tras una mala herencia de anteriores gobiernos que los ciudadanos no merecen», apuntó la socialista. Con esta idea también surgió el Fondo de Cooperación Municipal que «nace con el espíritu de ayudar a los municipios». Morant destacó que gracias al apoyo de la institución provincial han llegado inversiones a Gandia y la Safor.

Inestabilidad económica

En la carta de renuncia la ya exdiputada señala que accedió al cargo, un mes después de asumir la alcaldía, y en un momento de «inestabilidad económica y política». Según detalló, «la administración local había aumentado la deuda bancaria de 114 millones de euros de 2011 a 250 millones de 2015 y con una deuda de proveedores de 56 millones de euros en el ayuntamiento y de cerca de 30 millones en la empresa pública IPG». Aquella situación fue, según explica, la que le llevo a representar a la ciudad y a la comarca en la institución provincial para que Gandia «tuviera presencia y peso en los lugares donde se toman las decisiones que ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos, porque era la única manera de recuperar una ciudad fuerte que ayudara a tener una comarca fuerte».

Panorama distinto

Ahora, Morant considera que existe un «panorama radicalmente distinto donde la sensación que se vive en la calle es de recuperación económica y de estabilidad». Estos motivos, también son los que han empujado a la socialista a centrarse únicamente en la ciudad porque «es momento de hacer otras cosas, acabar proyectos que tenemos comenzados y continuar trabajando por el futuro y por las oportunidades de nuestros ciudadanos y ahora toca hacer todo esto desde otra posición».

Según señala la alcaldesa en su carta de renuncia «hemos podido superar la gravedad económica consiguiendo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Gandia y hemos saldado prácticamente toda la deuda comercial con los proveedores de la ciudad, provocando que las empresas recuperasen la confianza en nuestra ciudad y vuelvan a invertir aquí».

Para la jefa del ejecutivo «Gandia es y ha sido siempre mi proyecto. A partir de hoy centro mis esfuerzos en la ciudad sabiendo que podemos seguir contando con el apoyo de mis compañeros de la Diputación». Respecto a su etapa en la Diputación incide en que ya ha finalizado y se marcha con objetivos cumplidos. «No puedo partir mi tiempo en responsabilidades de alcaldesa y de diputada. En Gandia las cosas están funcionando muy bien y necesito estar centrada».

Apuesta por Gandia

Morant apunta que el cargo de diputada comarcal tiene responsabilidades en muchas áreas y con esta decisión «todo mi tiempo y mi esfuerzo irán dedicados a Gandia». La socialista dejó muy claro que la decisión es por «motivos absolutamente políticos. Nadie ha tomado la decisión por mí, ni me han obligado a tomarla, es más, mis compañeros me han pedido que me quedara».

Respondiendo a quienes consideran que abandona el cargo para reforzar su presencia en Gandia respondió: «No soy esclava de las urnas ni lo he sido nunca, tampoco en esta situación. Continuaré pisando la Diputación y la Generalitat para pedir y trabajar por la ciudad, donde el mejor proyecto es cumplir, y si es así, los ciudadanos lo verán bien». Voro Femenia, alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, será el nuevo diputado de la Safor.