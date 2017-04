Esteban Cana: «El único responsable de la derrota ante el Denia soy yo»

El rostro de Esteban Cana al acabar al partido ante el Denia, en el que la UE Gandia cayó con contundencia (0-4), reflejaba todo el sentir de un colectivo que ha estado peleando contra los gallitos de la liga de tú a tú durante el campeonato. Pasados unos días, el técnico hace reflexión de lo ocurrido salvando, una vez más, a sus jugadores: «Tuvimos un día negro, no nos salió nada y hay que reconocer que son los mismos jugadores que nos han traído hasta aquí. Hay que estar con ellos al 200 por cien».

Casualmente, las tres únicas derrotas de la temporada se han producido después de cada uno de los parones vacacionales, algo a lo que Cana prefiere no sacar punta: «Lo de los parones es algo a analizar. Gente joven o mala suerte, no lo sé. Las casualidades no existen, aunque he de decir que los chicos han trabajado con una intensidad esta semana de la que no tengo nada que decir. Es imposible trabajar mejor. Creo que no hay mucho que decir, el Denia fue muy superior en todos los sentidos y no nos salió nada».

Para el entrenador gandiense, además del buen papel realizado por el oponente, su equipo no estuvo a la altura de otras ocasiones: «Nosotros no hicimos el trabajo de presión que solemos hacer que es presionar, correr y finalizar».

«El único responsable de todo esto soy yo y lo único que nos queda es trabajar para solucionar esto en Tavernes y poder mantener el sueño que tenemos».

Uno de los protagonistas del choque fue Omar Saura, futbolista procedente de Tercera División en quien hay depositadas muchas esperanzas: «Omar sólo entrenó el viernes y jugó el domingo todo el partido; es muy difícil en un día así tan gris que un jugador pueda brillar».

«A Omar se le ve que viene de una categoría superior, tiene cosas muy interesantes y creo que nos va a dar mucho, pero ya digo que el domingo era mal día y a él se le vio poco. Esto no es como en el tenis que si tienes un día malo pierdes el partido; aquí pierde y gana el equipo, no un jugador», agregó el entrenador de la UE Gandia.

Por último, Cana hizo una reflexión sobre lo que han hecho los suyos para llegar hasta aquí con opciones: «Ha pasado una semana más y seguimos dependiendo de nosotros. Esto es la verdad. Es trabajar como si fuera una final y luego pensar en el siguiente rival. Iremos a Tavernes a darlo todo como siempre».

Jornada decisiva

La próximo jornada puede resultar decisiva porque además de medirse a un rival tan potente como el Tavernes, que incluso podría tener alguna opción si gana, dado que hay enfrentamientos directos que podrían aclarar o enturbiar aún más la ya de por sí apretada cabeza de la competición.

Cana lo sabe y su trabajo desde ayer es recuperar la confianza de sus jugadores de cara al partido ante el conjunto vallero donde militan ex jugadores del club como Sellens o Hugo. El partido de ida se resolvió con una contundente victoria del conjunto viola por tres goles a cero en el estadio Guillermo Olagüe.