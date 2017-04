EL PARC D'HABITATGES

Demanar-li a un xiquet que dibuixe la seua casa, és demanar-li que desvetlli els seus somnis més profunds, el lloc on s'alberga la seua primera felicitat, el seu territori primari. L'habitatge és doncs un espai vital i sensible, també un dret constitucional, i vol d'una impecable gestió pel benestar social. Si avui tenim ordenances per pintar una façana, ¿com pot ser què no tinga'm uns criteris i ordenances per atorgar vivenda pública als més necessitats? Fins i tot el Sancho Panza va ser capaç de crear ordenances per exercir l'acció política en pro d'un bon govern, la vesprada en què ell s'imaginava a l'ínsula Barataria, i on va crear amb rapidesa un agutzil de pobres, va moderar el preu exorbitant del calçat, que no és cantaren falsos miracles i no aiguara o mudara el vi.

I tornant als temps que corren, crec que no pot ser que s'exercisca mai més un ús clientelar de la llar, doncs el que és públic no pot privar d'oportunitats a les persones. Avui més que mai s'ha d'exercir transparència i publicitat, des d'un ètica política, uns valors i costums que fonamenten el sentiment i consciència col·lectiva en defensa sobretot del què és públic. Escaldats per contínues privatitzacions i obscurantisme financer, demanaria als responsables del nostre ajuntament que retvellen i facen patent allò que pot ser secret en relació a l'habitatge públic de la nostra ciutat.

Pense doncs, que a la ciutadania li agradaria assabentar-se de:

¿Qui les està utilitzant?, ¿com s'adjudiquen?, ¿quins són els criteris per accedir? ¿quines són les barreres d'accés?, ¿estan públicament exposades?, i si ¿la forma actual de gestió incentiva a eixir de la situació de precarietat?. És clar que urgeixen unes ordenances per una equitat social.

L'habitatge no pot continuar sent la mercaderia podrida dels darrers anys, perquè no és qualsevol producte, doncs els seus efectes i patologies socials són sovint irreversibles.