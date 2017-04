La UE Gandia ofrece su peor imagen de la temporada y cae con estrépito ante el Denia

gandia. Ni el guión más enrevesado podría haber ideado una jornada como la última del grupo III de Regional Preferente y más concretamente en lo que hace referencia a la UE Gandia. El conjunto viola perdió una oportunidad de oro para entrar de lleno en la zona de promoción, al caer estrepitosamente en casa (0-4) ante un desatado Denia, que no se jugaba nada y que ofreció un juego ofensivo brillante, en la peor tarde para los locales desde que Esteban Cana está al frente del equipo.

No salió nada. La defensa no fue lo expeditiva que fue en otras ocasiones con un Madra dubitativo y un Rafa Llamas desconocido. Tampoco funcionó el centro del campo que apenas existió. Joan Císcar no fue el soporte de otras ocasiones y Mora estuvo desaparecido durante la primera parte en la que fue su despedida antes de su marcha a Estados Unidos que se producirá esta semana. Omar, fichaje importante de la última semana, apenas entró en juego y su aportación fue escasa, así como la de Salva Martí, un puñal habitualmente en banda izquierda que tampoco brilló como en otras ocasiones. Los cambios de Cana tras el descanso, con el regreso de Pablo Castaños después de dos meses de baja, no fueron remedio en un partido para olvidar.

Pese a la debacle, el guión de la jornada acumuló sorpresas. Si alguno de los implicados en la zona alta parecía que iba a tener problemas esta semana era principalmente el Atzeneta, que se medía a un Tavernes en alza, pero no fue así. El Atzeneta, nuevo líder, se impuso in extremis a un conjunto vallero que le puso contra las cuerdas y que con la derrota dice prácticamente adiós a sus aspiraciones de jugar la promoción. Más sorprendente, aunque con matices, las derrotas de L'Alcúdia y Benigànim que cayeron ante Atlético Alginet y Pego, dos equipos que luchan por evitar el descenso. El matiz no es otro que la dificultad que tiene superar en su feudo a dos rivales con esas necesidades y en feudos tan difíciles como La Hermita y el Cervantes.

Se había puesto la jornada tan en bandeja como lo estuvo en el regreso de Navidad y Fallas, dos momentos de la competición en la que el equipo de Cana pudo haberse situado en zona de promoción, pero cayó en aquellas dos ocasiones fuera de casa, Cocentaina y Jávea.

La derrota no finiquita, sin embargo, el crédito que tiene la plantilla de la UE Gandia, un equipo que por méritos propios merece el beneficio de la duda de cara a las últimas jornadas, aunque el calendario es a partes iguales exigente como favorable, puesto que por un lado los enfrentamientos son ante rivales directos y por otro, precisamente esa circunstancia permite al equipo gandiense depender de sí mismo. El primer rival será el Tavernes en su feudo, luego llegará L´Alcúdia y posteriormente la visita al Benigànim y por último el partido con el que se cerrará la temporada ante el Contestano en casa.