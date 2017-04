«Me quedo en esta calle sin salida, si te vas es la despedida. Feliz cumpleaños, Álex»

Medio millar de personas se reunieron ayer en el cementerio de Villalonga para rendir homenaje a Alejandro P. F. fallecido el pasado 26 de marzo a las puertas de un pub de Xaló tras una pelea.

El día elegido no fue casual, ya que ayer, Álex, como le conocían familia y amigos, habría cumplido 25 años. Desde la entrada al municipio un río de gente a pie ya marcaba el camino hacia el camposanto, donde una multitud de personas aguardaba a que el reloj marcará las 19 horas para partir en comitiva hasta llegar al lugar donde está enterrado el cuerpo del joven.

Joaquín y Francisca, los padres, y su hermano Carlos, acompañados de familiares, amigos, vecinos, concejales y el alcalde, Enric Llorca, llegaron al cementerio en el más absoluto silencio, solo roto por los petardos lanzados para recordar su cumpleaños. A partir de ese momento, la música de un violinista calmaba el ambiente, aunque en muchos rostros se veían caer las lágrimas. Los abuelos de Álex, rotos de dolor, permanecían abrazados en un banco ante la tumba de su nieto.

De pie, el padre y el hermano, abrazaban a la madre, uno en cada lado, ante en el lugar donde está enterrado, y donde todavía permanecen las coronas y centros de flores del día del funeral. Bajo el sonido del violín se podía escuchar a Francisca balbucear unas palabras: «El meu xic, pobret».

Llegó el turno de escuchar las palabras de los seres queridos. Primero, un joven familiar recordó el «vacío» que ha dejado. «Te has marchado de forma rápida, sin despedirte, eres joven y querías vivir la vida, pero no te han dejado, te la han arrebatado», sentenció.

Le recordaron frases de sus canciones favoritas y le indicaron que «cuando levantemos nuestras miradas al cielo y veamos las estrellas, en la más azul, estarás tú». Tras esta frase, rompió a llorar y el público aplaudió para recordar al homenajeado.

En este momento, empezaron a repartir palomas entre los presentes. Aves que una a una fueron soltando los amigos y familiares como símbolo de paz. Cuando la última paloma arrancó el vuelo, tomó la palabra la madre de Álex. «Solo quiero decirte cuánto te quiero y ojalá nos encontremos entre tantas estrellas. Me quedo en esta calle sin salida, si te vas es la despedida. Álex, feliz cumpleaños»

«Asesinos de vida»

Un aplauso puso fin a la intervención y de repente de fondo se escuchó el grito de una joven: «Álex te queremos».

Fueron más directas las frases que dirigió a los presentes el tío del fallecido, quien parte de sus palabras las puso en boca de Álex. «¿Por qué me desconectasteis de la vida, me golpeasteis, tirasteis al suelo y allí me matasteis? Asesinos de vida».

El familiar condenó la violencia y le recordó al fallecido que «no nos cansaremos de jurarte que habrá segunda parte. Buscaremos la justicia y ésta será la segunda parte», en alusión a los detenidos por la muerte.

El acto terminó con las palabras de una amiga y una entrega de flores ante la tumba de Álex, así como la firma en el libro de condolencias. Ante la multitud de personas que acudieron, la policía local efectuó un dispositivo especial de tráfico.