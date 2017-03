La yihadista detenida en Gandia que quiso ir a Siria pide al tribunal volver con su familia

La joven de 19 años detenida en 2015 en Gandía (Valencia) que se disponía a viajar a Siria para enrolarse en el Dáesh ha ejercido hoy su derecho a la última palabra y ha pedido al tribunal que le deje volver con su familia, después de que hace unos días asegurase que la engañaron y que fue "un poco tontita".

"No soy terrorista, yo quiero estudiar y estar con mi familia", ha dicho Raja E.A., de origen marroquí, en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, en el que la Fiscalía ha mantenido su solicitud de 9 años de prisión por un delito de integración en banda terrorista.

Las palabras de la joven, que lleva en prisión preventiva un año y medio, han estado precedidas por los informes del fiscal y de su abogado, quien ha pedido la nulidad de algunas actuaciones y ha protestado por cómo ha transcurrido el procedimiento judicial.

«Es tan solo una niña»

Según el letrado, las partes no han dispuesto de todos los datos acerca de lo que ocurrió y además se están celebrando otros procedimientos judiciales aparte que afectan a personas que intervinieron en los hechos cuando, a su juicio, todo debería juzgarse en una única causa.

Ha denunciado que al juez se le han ocultado datos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que en su opinión es "incuestionable" y ha protestado acerca de algunas periciales caligráficas que hizo la Guardia Civil sin tener los suficientes conocimientos árabes.

"No hay una integración real" de Raja, ha dicho el abogado, quien además ha apuntado que no hay constancia de que la joven -"que tan solo es una niña"- contactase con alguien para viajar a Siria, algo necesario para enrolarse en el Estado Islámico: "No se trata de que una niña de apenas 18 años vaya por Turquía preguntando por dónde se llega al Dáesh".

Por último ha manifestado su protesta acerca las imágenes que han salido por televisión sobre los vídeos de ejecuciones del Estado Islámico proyectados en la sala seguidos de la imagen de su cara, algo que para él no se ha tratado de forma "neutral" sino como si fuera una "película" y sobre lo que el presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, le ha pedido disculpas.

No ha estado de acuerdo con él el fiscal, quien ha apuntado a que el registro del domicilio de Raja tiene el "material probatorio en esencia" que demuestra que la joven quiso viajar a Siria y formar parte del Estado Islámico como "mujer o madre de muyahidines".

"Ella se ha presentado en el juicio como si hubiera sido captada", ha dicho el fiscal, pero en realidad "se ha autodoctrinado" y ha "defendido, divulgado y propagado" consignas yihadistas sin llegar a negar "que el Dáesh sea terrorista y que ella no sea del EI".

Y ha añadido: "No tiene mucho sentido preguntar por Internet si se puede casar sin el permiso de la madre para luego viajar a ver a un familiar", en relación al testimonio de la joven, que dijo que debía acudir a Marruecos para auxiliar a su tío enfermo.

"Podemos concluir que sí que hay un proceso de radicalización" en el que Raja "no solo entra" sino que "participa", ha concluido el representante del Ministerio Público en la jornada de hoy en la que el juicio ha quedado visto para sentencia.