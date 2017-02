Prieto: «Nadie querría estar con el PP tras saber lo que hicieron»

El portavoz del gobierno, José Manuel Prieto compareció ayer para valorar el anuncio hecho por el Partido Popular descartando una moción de censura. El edil socialista afirmó que la posibilidad del cambio de gobierno «era el sueño de una noche de verano que sólo estaba en la mente del PP, y del que ahora se han despertado».

Prieto aludió a que la agenda de la ciudad «no la marca el PP, sino que se la están marcando». «¿No sabemos quién manda en el Partido Popular? Si Torró a golpe de tuits en las redes sociales o Víctor Soler que hace tres meses que no aparecía para dar explicaciones. ¿Quién es la voz autorizada de los populares?», preguntó el concejal.

El portavoz socialista continuó planteando interrogantes acerca del Partido Popular y su negativa a sumarse a una posible moción de censura al gobierno de PSPV y Més Gandia. «¿Cómo va a querer alguien gobernar con ellos después de saberse todo lo que ha hecho el PP? ¿Quién querría estar a su lado con todas las sospechas de dónde fueron a parar millones de euros del dinero público? Cuando pasa todo esto, no es posible que alguien quiera ir al lado del PP».

Problemas

Las declaraciones de los grupos municipales se sucedieron ayer tras hacerse público el fallo de la Audiencia Provincial que reabre el caso Tele7 por las presuntas irregularidades del gobierno de Arturo Torró en las ayudas a dos televisiones comarcales.

Prieto señaló que los populares «tienen dos problemas». «El primero es no asumir responsabilidades de sus actos ni dar explicaciones, porque no saben darlas; y el segundo es de credibilidad». Los populares «no tienen interlocutor. ¿Quién es el futuro del PP? No lo sabemos». Con estos interrogantes lanzados al aire finalizó la comparecencia del edil socialista.