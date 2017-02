Miñana: «No sé si alguien me ha hecho la cama, pero si es así, se la regalo»

Diego Miñana dejó de ser el técnico de la UD Oliva después de la decisión de la junta directiva de cesarlo al frente del primer equipo. La derrota en el feudo del colista Canals fue la gota que colmó el vaso de la paciencia en la directiva olivense que no tuvo en cuenta el buen rendimiento del equipo en el comienzo de la liga ni tampoco que fue Miñana el artífice de la permanencia en la campaña anterior.

Diego se mostró tranquilo tras su destitución: «Son cosas del fútbol; siempre se rompe la cuerda por el mismo sitio y es el del entrenador quien acaba pagando el pato; pero yo estoy tranquilo porque hecho todo lo que he podido para salvar al equipo».

Preguntado por si entendía que los jugadores le habían hecho la cama, dijo: «No tengo esa información y sinceramente si alguien me ha hecho la cama se la regalo. Lo que no voy a hacer es decir públicamente lo que en muchas ocasiones he trasladado a la junta».

Estado de ánimo

Y es que para el ya ex entrenador olivense el diagnóstico era claro desde hacía tiempo: «Cuando demasiadas cosas interfieren en el estado de ánimo de un equipo lo que hay que hacer es tomar decisiones, en ese sentido me voy tranquilo porque ya he comunicado mi opinión al respecto». En cuanto al trato recibido en el Oliva, Diego Miñana no tiene más que palabras de agradecimiento para la junta directiva: «Se han portado muy bien conmigo y les deseo lo mejor, estoy seguro que hay tiempo suficiente para cambiar el estado de las cosas».

Para Miñana el detonante fue la derrota en Canals aunque asegurara que el juego del equipo no fue malo: «Sinceramente no creo que allí mereciéramos perder, pero nos pasó de todo. No era normal ir perdiendo en el minuto 89 ni tampoco empatar y acabar perdiendo, pero cuando estás abajo todo se vuelve en contra. Yo creo que puntuando en el Grau todo cambiará y el equipo irá hacia arriba».

Los últimos fichajes tampoco dieron el resultado esperado e incluso alguno de ellos causó baja nada más llegar. Además, las lesiones truncaron un muy buen comienzo de liga y luego levantar los resultados se convirtió en misión imposible. Miñana cree que era el momento justo para el relevo: «Pienso que ahora es el momento perfecto para buscar un revulsivo, ojalá lo consigan».

Partido aplazado

Al Oliva le esperan dos compromisos muy difíciles el primero de los cuales se disputará hoy ante el Portuarios a las 20.30 horas en partido aplazado en su día por el temporal de viento y lluvia.

Ambos equipos tratarán de romper la racha negativa que les ha llevado lejos de los objetivos que se marcaron a principio de temporada.

El Portuarios cayó recientemente ante el Pego y está obligado a ganar si no quiere descolgarse definitivamente de los puestos de cabeza, mientras que el Oliva tras su derrota en Canals el pasado sábado podría abandonar el farolillo rojo si consigue puntuar esta noche en el Fort Llopis.