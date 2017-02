Juan Ros demuestra que no está investigado

El exalcalde de Villalonga Juan Ros ha remitido un escrito donde demuestra que no está investigado por la Fiscalía dentro de el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público sobre la peatonalización del centro durante su etapa de gobierno. El exedil afirma que el organismo «investiga» al actual alcalde, Enric Llorca, por devolver el aval de las obras, «tras una denuncia presentada por las ediles no adscritas de la localidad». Ros dice que Llorca «ha sido engañado» y que no supo gestionar el fin del proyecto.