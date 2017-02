El pequeño comercio exige a Gandia que impida una multinacional del hogar en Sanxo Llop

La posibilidad de que una nueva multinacional se instale en Gandia ha hecho que el pequeño comercio de la ciudad ponga el grito en el cielo. Hasta cuatro asociaciones de empresarios (Centre Històric, República Argentina, Abad Solà y Corea) se han unido para reclamar al gobierno local (PSPV y Més Gandia) que impida la llegada de esta empresa.

Estos colectivos sostienen que si la mercantil se instala en el polígono Sanxo Llop, como es su intención, «podría acabar con 150 empleos directos del pequeño comercio y obligar a cerrar a decenas de tiendas», como indicó el presidente del Centre Històric, Pedro Izquierdo.

La pasada semana el ejecutivo daba a conocer que una empresa dedicada a muebles de hogar y menaje, con decenas de tiendas en España, aspira a abrir su tienda más grande de la Comunitat en la Ciudad Ducal. Las reacciones no se hicieron esperar. Primero fue una parte del bipartito, Més Gandia, quien mostró su rechazo más rotundo al proyecto.

Ahora es buena parte de los pequeños comerciantes de la ciudad quienes se oponen de lleno a que una empresa de estas características se ubique en la periferia de Gandia. Los argumentos son múltiples. «Con esta empresa se acabaría de crear un cinturón que haría impenetrable el acceso al centro de clientes de otros municipios», dijo Izquierdo.

Los representantes de estas cuatro asociaciones están «completamente en contra» de la llegada de esta multinacional. Pese a todo, esta tarde, los comerciantes tienen previsto un encuentro con el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicente Mascarell.

La reunión es a las 19 horas en Fomento. El socialista quiere explicar a los comerciantes los beneficios de la llegada de la empresa, aunque Izquierdo ya adelantó ayer que no se van a dejar «convencer».

«Para los establecimientos más pequeños esto es una mala noticia. Que llegue a la ciudad un local de estas dimensiones puede ser letal», agregó. En ese sentido añadió que pueden desaparecer «con facilidad todas las tiendas de colchones de Gandia, muchas de muebles y otras tantas de enseres para el hogar».

Esto se traduce, añadió en la destrucción de 150 empleos y varias decenas de comercios en menos de un año, detalló el representante del Centre. Tras el encuentro con Mascarell de esta tarde, las directivas de estas cuatro asociaciones mantendrán una reunión a puerta cerrada para ver qué medidas tomar.

En esa reunión no se va a estudiar si apoyan la llegada de la multinacional o no, ya que el rechazo es más que absoluto, sino qué decisiones tomar para ejercer presión y obligar al gobierno local a que no facilite la llegada de la empresa. Para que esta multinacional pueda implantarse en Gandia tienen que cumplirse varios factores. El primero de ellos es que el pleno de Gandia recalifique los terrenos de Sanxo Llop y pasen de industrial a comercial.

Requisitos

Esta medida debe contar con 13 votos en el pleno, pero, de momento, parece que sólo apoyan el proyecto los ocho ediles del PSPV. Més Gandia ya ha mostrado su rechazo, sosteniendo que hay más suelo comercial en otros polígonos de Gandia.

La promotora, por su parte, tendrá que retomar las obras del sector, que llevan varios años paralizadas. Mascarell defendió la operación la pasada semana como una gran jugada para acabar con siete millones de euros de deuda que arrastra el Ayuntamiento con la promotora.

En su día, la empresa municipal Iniciatives públiques de Gandia (IPG) se comprometió a comprar la parcela que ahora quiere la empresa por siete millones, por lo que si la mercantil adquiere los terrenos, Iniciatives, y por tanto, el Ayuntamiento se libra de la deuda.

La multinacional quiere adquirir la parcela de 9.000 metros cuadrados. En ella ubicaría una tienda que ocuparía una superficie de 5.000 metros y un almacén de unos 4.000, además de 200 plazas de aparcamiento. Según Mascarell, se crearían más de 80 puestos de trabajo y la inversión total sería de diez millones de euros.