El TSJ anula el contrato de concesión de las guarderías de Gandia de 2012

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, del 18 de enero, anula la concesión del servicio de guarderías de Gandia que tuvo lugar en el año 2012, aunque cabe recurso. Este fallo obliga al gobierno local (PSPV y Més Gandia) a pagar 86.000 euros a la empresa que quedó segunda en el concurso, que es quien demandó al Ayuntamiento.

La sentencia tumba, por tanto, la contrata que impulsó el anterior gobierno local del Partito Popular, con la intención de reducir el elevado coste de las guarderías. La adjudicación del servicio recayó en la empresa GEIM, que gestiona la red de escoletes desde hace seis años. Antes de 2012 la red de escoletes de la Ciudad Ducal costaba a las arcas públicas 1,8 millones de euros anuales, como argumentó el anterior ejecutivo en su momento.

Ahora, el TSJ da la razón, tras varios recursos, a la mercantil Ninos Gestió Educativa, que también se presentó al concurso, y que acudió a los tribunales al considerar que la concesión fue incorrecta.

Uno de los argumentos que esgrimía la querellante es que GEIM se presentó al concurso junto a otra empresa como una Unión Temporal de Empresas (UTE), pero que finalmente sólo constituyeron una Sociedad Limitada. Esto, según el TSJ ha sido lesivo para los intereses de Ninos y, por ello, condena a Gandia a abonar 86.000 a la querellante.

Ninos sostenía también «falta de solvencia» por parte de la empresa adjudicataria. GEIM asumió la gestión y durante los primeros años percibió una cantidad del Ayuntamiento, algo más de 270.000 euros, además de los beneficios propios del servicio, es decir, el pago de las cuotas.

Tres años de contrata

La contrata era de tres años. Pasado este tiempo se tramitó una prórroga de dos cursos, que ya ha finalizado, y en estos momentos GEIM sigue gestionando la red con una segunda ampliación.

En junio, el gobierno tiene previsto sacar a concurso una nueva concesión de las guarderías, tras expirar la segunda prórroga con GEIM. La intención del bipartito era revertir la gestión de las guarderías, pero la situación económica municipal se lo impide y está obligado, por el Plan de Ajuste, a sacar otra vez el concurso.

Normalidad en el servicio

Fuentes del gobierno indicaron en la tarde de ayer que, tras una primera consulta a los servicios jurídicos municipales, «hay que abonar los 86.000 euros» a la empresa que quedó en segundo lugar en la adjudicación, pero no precisaron si recurrirán el fallo o no, ya que la sentencia no es firme, como especifica el documento.

Las mismas fuentes indicaron que hoy viernes comparecerán miembros del gobierno para dar más detalles del fallo. En cualquier caso, explicaron que el servicio está asegurado, ya que GEIM seguirá hasta final de curso.

Desde la empresa GEIM afirmaron desconocer la noticia. Un representante de la mercantil explicó que su labor concluye en junio y que no saben si se volverán a presentar al concurso: «Dependerá del pliego de condiciones». Añadieron que durante los años de prórroga sus beneficios sólo han provenido del pago de los usuarios y de una compensación anual del Ayuntamiento de unos 120.000 euros al año.

Por otro lado, desde el PP de Gandia recordaron que la contrata que impulsaron tras acceder al gobierno en 2011 rebajó el coste del servicio de «1,8 millones a 270.000 durante los tres primeros años» y que se mantuvo el mismo número de empleados.