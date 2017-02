«La alcaldesa habló en Fitur de un edificio de congresos finalizado»

El Partido Popular de Gandia lamentó ayer que la alcaldesa, Diana Morant, acudiera a Fitur hace dos semanas y vendiera el auditorio de la playa como una realidad: «Morant habló en la Feria de un edificio de congresos acabado, como se exponía en el folleto 'Gandia 365 días', dijo el edil Pepe Just.

El concejal popular lamentó que el documento exhibiera un espacio completamente finalizado para el próximo verano, cuando el entorno del inmueble no estará acabado durante la próxima temporada estival.

Para Just dijo que es «una buena noticia que el gobierno continúe y finalice las obras que empezó el PP en la pasada legislatura». «Aún así, le pediríamos al bipartito que fuese cauto con los anuncios que realiza antes de hora, ya que para este 2017 no van a estar finalizadas las obras del auditorio Baladre», precisó Just.

El edil instó además al gobierno local a programar ya el contenido y los usos del recinto y que busque «desde ya una amplia programación en materia congresual y de actividades que redunden en el turismo y en el bienestar de los vecinos».