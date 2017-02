Estudiantes y padres del María Enríquez de Gandia protestan tras cinco meses sin profesor

Un centenar de personas, entre estudiantes y padres, del instituto María Enríquez de Gandia salieron ayer a la calle para protestar tras pasar cinco meses sin profesor de informática. Los alumnos afectados por la falta del docente pertenecen a los ciclos formativos de grado superior de esta especialidad, que se imparten en el centro educativo desde hace años.

Los jóvenes, todos mayores de edad y que reciben sus clases por las tardes, se manifestaron en la puerta del instituto. Los afectados por la carencia del funcionario son unos 50 alumnos, pero otro medio centenar de estudiantes del centro se solidarizaron con sus compañeros y participaron en la concentración.

Esta manifestación ha sido convocada por los jóvenes afectados, quienes han contado con el respaldo de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). El colectivo cursó la petición ante Delegación de Gobierno para poder realizar la concentración y recibió la autorización.

Tanto el AMPA como los estudiantes han denunciado durante los últimos meses la falta del docente. El profesor tenía que haberse incorporado a principios de curso, en septiembre, para atender a dos grupos. En uno de ellos debía impartir la asignatura de Redes, cuatro horas, y en el otro Lenguaje de Marca y las tutorías, ocho horas en este caso.

Pero pasaban los meses, el funcionario no llegaba y los alumnos no recibían clase: «En esas horas no hacíamos nada. Adelantábamos las clases posteriores para acabar más pronto», relató ayer la delegada de uno de los grupos afectados, Mireia Artesero, de 21 años.

Escritos al Consell

Desde el AMPA han remitido varios escritos a Educación, como explicó la presidenta del colectivo en el María Enríquez, Juani Sevilla. «El 26 de septiembre ya informamos de que faltaba un profesor de matemáticas, uno de informática y una señora de la limpieza», indicó.

Estos escritos se enviaron a Inspección Educativa y a la Dirección Territorial de Educación, organismos que dependen de la conselleria que dirige Vicent Marzà. Este periódico se puso en contacto con el Consell a mediados de diciembre y reconocieron que faltaba el docente del María Enríquez y que estaría en su puesto de trabajo «en una semana». Pero las fiestas pasaron y la conselleria incumplió su promesa. El docente no llegó.

Sin avances en la materia

Esto caldeó aún más los ánimos entre los estudiantes, que veían como pasaba el curso, que concluye en mayo, y no daban «ni un sólo tema» de sus materias. Ante las constantes denuncias realizadas por el AMPA y los estudiantes, publicadas por LAS PROVINCIAS, el inspector de Educación visitó el centro hace una semana.

El funcionario se entrevistó con el equipo directivo y se acordó realizar una reorganización de los horarios «para que el resto de profesores de los ciclos formativos asumieran la clase que no tenía docente». Eso para los alumnos «es un parche», como dijo Arteseros.

Esto supone que los funcionarios actuales asumen las dos materias que hasta ahora no se han impartido. Para ello estos docentes tendrán que sacrificar sus horas no lectivas, es decir, dedicarán a impartir clases de Redes y Lenguaje de Marcas en lugar de realizar tutorías, formación o dedicar tiempo a la corrección de material.

Tiempo de los docentes

Esta medida no ha sentado nada bien ni a los alumnos ni al AMPA, ya que consideran que los profesores pierden tiempo que necesitan para otras actividades. En la reunión con el inspector, al parecer, no se decidió enviar a algún nuevo docente al centro. No obstante, la edil de Educación de Gandia, Laura Morant, defendió que sí que habrá «un nuevo profesor de refuerzo», atendiendo a las demandas de la comunidad educativa.

La edil de Més Gandia indicó a este periódico que no había plaza creada porque el centro educativo contaba con la plantilla necesaria desde septiembre. Además dijo que ni el inspector ni conselleria ha negado un docente al María Enríquez, sólo que, según la planificación del centro de secundaria, había personal suficiente. Aún así habrá un profesor de refuerzo, aunque no se sabe cuándo llegará.