Oliva y Pego hacen un frente común en la lucha contra el robo y venta ilegal de naranjas

La unión hace la fuerza. Así lo creen los miembros de la Policía Local de Pego y Oliva, así como sus concejalías de Agricultura que han decidido poner fin de forma conjunta al mercado negro de cítricos y a los robos en los campos.

Desde el inicio de la temporada de recolecta están desarrollando trabajos de vigilancia de forma coordinada entre ambos términos municipales. Según explicó el concejal de Agricultura de Pego, Andreu Dominguis, los agentes están en permanente contacto durante sus rondas de vigilancia, «así se comunican sus posiciones exactas y si hay algún tipo de movimiento sospechoso en los campos de cultivo».

El edil apuntó que ambos equipos de seguridad tienen conocimiento de los patrones de ruta de sus compañeros e «intentan adaptarlos para que los recorridos sean similares y hacer más efectivas las vigilancias».

Uno de los puntos donde se redoblan esfuerzos es en los almacenes de compra venta de cítricos donde los agentes son los encargados de verificar que la información que se presentan coincide con la que posee el propietario del huerto.

Según el concejal, se repiten los casos de clientes que intentan vender mercancía de dudosa procedencia. La mayoría de los casos, apuntó, se falsifica la documentación DATA necesaria para la transacción en la que viene registrada información básica como la procedencia de la mercancía, el vehículo de transporte o la información sobre el propietario del campo, aunque «otras veces, simplemente no la llevan». Dominguis asegura que esta medida tiene un alto porcentaje de prevención, «cuanto más preparado estés, más difícil se lo ponemos a los ladrones». Su homólogo en Oliva, Gabriel Oltra, comentó que esta fue una de las tareas «más efectivas». Al parecer, la presencia de los miembros de seguridad intimida a los ladrones que dejan de ir a esos determinados negocios.

Oltra destacó que el principal «problema comienza ahora que es cuando se está pagando más cara la naranja, porque ello supone un atractivo añadido» para los amigos de lo ajeno. El edil olivense incidió en la importancia de «llevar un control exhaustivo, así como de recorrer los comercios» para evitar el negocio ilegal de cítricos.

Aumentan los registros

Pero a pesar de los esfuerzos por reducir los hurtos y la venta ilegal de cítricos, en la actualidad se siguen registrando este tipo de delitos en los campos. Un hecho que corroboran las cifras de la campaña 2015-2016, presentada el pasado mes de septiembre por miembros del equipo Roca de la Guardia Civil. Según indicaron, se registraron alrededor de 42.600 kilogramos de cítricos robados en la comarca de la Marina Alta. Un notable incremento pues en la campaña anterior tan solo se notificaron aproximadamente 12.100 kilogramos. En cuanto al número de denuncias recibidas, el año pasado fueron 28, mientras que en la campaña anterior fueron 12.

A pesar del aumento, desde la Guardia Civil indicaron que éste se debía al incremento de vecinos que había decidido denunciar, «sabemos que el número de casos era similar pero no acudieron a nosotros». Por ello, tanto la benemérita como los ayuntamientos instan a los vecinos a presentar una denuncia, «incluso informar de cualquier movimiento sospechosos, es crucial para poder realizar las posteriores investigaciones, así como las tareas de vigilancia».

Dominguis incidió en la «necesidad de acudir a las autoridades, ya sea la Policía Local o la Guardia Civil, todos los cuerpos de seguridad trabajan coordinados para evitar que se produzcan robos en nuestros campos, pero necesitan de nuestra colaboración».

Por su parte, el edil de Oliva aseguró que al margen de los robos de cítricos, también hay hurtos de aperos de labranza, aunque «esos no se suelen denunciar». Oltra coincidió, además, con su homólogo pegolino a la hora de incidir en la necesidad de denunciar «si hay robos, y no hay denuncias, es como si éstos no existieran».