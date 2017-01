Una de las personas que se ha reinventado tras la crisis y ha regresado a los fogones es Àngel Chover. En pleno casco antiguo de Tavernes ha abierto L'Àngel Restaurant, que dirige uno de los 'discípulos' del estrella Michelín, Miquel Ruiz. El conocido chef fue quien le descubrió su pasión por la cocina en un curso en el CDT de Gandia.

Este músico, pintor y cocinero, ha pasado por diversas fases en su vida culinaria. Durante la primera etapa elaboró platos en Casa Salvador, con Óscar Torrijos o en la Seu de Moraira. Después fue durante dos años jefe de cocina de un hotel Relais Chateaux en Palencia. Tras echar de menos a la familia y las raíces de su pueblo natal, Chover decidió abandonar la restauración para regresar a Tavernes. Una vez en la Vall se dedicó a la pintura y la decoración y juró que nunca más se pondría un delantal, si no era para cocinar para él. Y así fue.

La crisis le llevó de nuevo a vivir entre cacerolas. Consciente de que el negocio de pintor estaba bajo mínimos, volvió a cocinar. Primero en el Hotel Bayrén y desde hace dos años al mando de su propio local frente a la iglesia de Sant Pere.

«Miquel Ruiz me impuso esta filosofía, el me regaló el concepto de interpretar a mi manera la cocina basándome en productos de la Safor», apunta Chover. L'Àngel ha apostado por una idea diferente a la habitual en Tavernes, ya que el local no abre para almuerzos, sólo en horario de mediodía y cena. Platos elaborados al momento para un máximo de 25 personas. Además, en fechas concretas organiza catas de vino y talleres de cocina para niños.

El local trabaja con diversos menús y precios que van desde los 12 euros del 'petit menú' hasta los 30 euros por la minuta de degustación, además de la carta. El plato estrella de esta temporada es 'pilotetes de mar amb cremoset d'all i botifarra'.