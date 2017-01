El Consell deja al Jaume II de la Vall fuera del plan de mejora de centros

La esperada reforma del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna tendrá que esperar. El PP vallero ha denunciado el incumplimiento de la Conselleria de Educación de incluir este centro en el Mapa de Infraestructuras Escolares que abarca hasta 2019. Eva Palomares, portavoz del PP declaraba que no «hay fecha ni partida presupuestaria para la remodelación integral del IES Jaume II el Just de Tavernes». Este instituto tiene unos 50 años y precisa una remodelación urgente.

Según señalan los populares «hay muchas deficiencias en aseos, instalación eléctrica, estanqueidad, aislamiento, accesibilidad, vallado exterior o goteras entre otras, pero la Conselleria no tiene prevista ninguna fecha para el inicio de las necesarias obras de remodelación de este centro educativo».

«El Consell sabe desde hace tiempo cuáles son las necesidades de este centro. Tiene un informe técnico en la que están detalladas pero por razones que desconocemos no han incluido su remodelación en Mapa de Infraestructuras». Para el PP, «el gobierno local, de Compromís, no presiona a la Conselleria para que se hagan las obras».

En el pleno, el alcalde, Jordi Juan, reconoció que la remodelación del Jaume II no estaba aún en el Mapa de Infraestructuras. Según el primer edil «la Conselleria no tiene el estudio técnico que pueda diagnosticar la inversión porque cuando estaba el PP en la Generalitat no lo hizo». Añadió que el estudio se estaba confeccionando y se comprometió a que cuando estuviera redactado se incluirá en el plan de inversiones educativas.