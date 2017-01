Gandia impulsa el Mercado de Abastos con la liquidación de una deuda de 350.000 euros

El Ayuntamiento de Gandia ha apostado fuerte por la recuperación del Mercado de Abastos de la ciudad y va a impulsar una gran mejora de las infraestructuras tras la firma del convenio que ayer rubricaron ambas partes.

El gobierno local reconoce la «injusta situación» por la que atraviesa la Associació d'Asentadors del Mercat y ha dado un paso adelante para reconocer la deuda de 350.000 euros que el consistorio tiene con los vendedores, a los que habrá que añadir una inversión directa de 70.000 euros para infraestructuras que ayudarán a revitalizar el recinto del polígono Alcodar.

En la firma, que se llevó a acabo en el Ayuntamiento, estuvieron presentes diferentes miembros de la directiva del mercado que acompañaron al presidente, Jesús Miguel Piera, quién rubricó la documentación junto a la edil de Políticas Económicas, Alicia Izquierdo.

La concejal responsable del área destacó la importancia del acuerdo alcanzado tras «muchas negociaciones». «Ha sido un éxito y un placer llegar a este momento porque la situación con la asociación era injusta porque el gobierno anterior no hizo frente al pago de 350.000 euros de deuda», apuntó Izquierdo.

El Mercado de Abastos necesita una inversión porque la «desatención del edificio ha provocado un problema añadido y es urgente una intervención». «El ayuntamiento tiene que velar por el recinto», apuntó Izquierdo».

Objetivo cumplido

La edil destacó que es una prioridad renovar las instalaciones y con este acuerdo «podremos cumplir con el objetivo de mejorarlas, así como las condiciones de trabajo del sector, que no sólo abastece a Gandia, sino también a toda la comarca de la Safor».

El Mercado de Abastos se trasladó a la zona industrial del polígono en octubre de 1988 y tras el acuerdo alcanzado podrá hacer frente a unas mejoras de todos los servicios. El presidente de la asociación mostró su agradecimiento al consistorio por haberse involucrado en este proyecto que servirá para impulsar el sector.

«El mercado está descuidado y con esta ayuda podremos hacer nuestra reformas ya que el nuevo pliego servirá para tener mejores condiciones», señaló Piera. El edificio municipal tiene muchas deficiencias que no se han solucionado en los últimos años puesto que el anterior ejecutivo no aportó la inversión acordada en el convenio de 2010. Las cuentas reflejan que desde el ejercicio de 2012 hasta el pasado año, la aportación municipal no fue satisfecha y por ello se ha acumulado una deuda de 350.000 euros.

Este nuevo acuerdo firmado por el gobierno actual, deja sin efecto la colaboración que en su día ratificaron los vendedores con el ejecutivo del PP. Tras la situación acontecida en su día entre ambas partes, l'Associació d'Assentadors del Mercat había dejado de abonar al consistorio desde 2013 la tasa por la prestación de servicios en el mercado municipal. Importe que asciende a más de 96.000 euros y que ahora será compensado con este convenio.

Hasta 2022

Este contrato entre gobierno y asociación se mantendrá en vigor hasta el año 2022. Al margen de los 70.000 euros de inversión directa que el ayuntamiento entregará en los próximos días para la rehabilitación del recinto, habrá una inyección económica de 70.000 euros más en los próximos años. Esa partida presupuestaria estará divida en dos conceptos, de los cuales deberán justificar siempre debidamente a las arcas municipales.

Las dos apuntes se dividirán en dos secciones de 35.000 euros. La entidad se compromete a destinar el importe de una de ellas a la mejora y reparación del edificio del mercado, aportando anualmente un plan de intervención, que se ejecutará con el visto bueno del consistorio. Mientras que la otra partida deberá invertirse en atender los gastos corrientes del mercado, tales como la limpieza del recinto o la seguridad del mismo.

Esta inyección permitirá revitalizar uno de los sectores más productivos de Gandia que se encarga de abastecer a toda la comarca.