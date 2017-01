LA DIFERENCIA ENTRE PROMETER Y HACER

Hace muchos años que los ciudadanos reclamamos que los partidos políticos que ganen las elecciones cumplan sus promesas electorales. Pero parece que hemos perdido la batalla. Pueden prometernos lo que quieran y luego no hacer nada, o lo que es peor hacer lo contrario de los que habían prometido. Eso ha pasado y pasará en Gandia y en el resto de España.

Pero poco a poco los ciudadanos aprendemos a distinguir las palabras de los hechos. Ya estamos acostumbrados a las legislaturas del PSOE donde estábamos en obras 4 años y 3 meses antes de elecciones se terminaban o inauguraban una rotonda a la entrada de la ciudad. Así han ido engañándonos con la psicología que todo está fantástico el día de las elecciones y que vale la pena repetir. La verdad es que hay que reconocer que esa manera de gobernar les ha valido durante 25 años. Es todo un éxito sobre cómo se puede engañar a una ciudad tanto tiempo.

Pero ahora las cosas son diferentes, no porque no hay dinero, nunca lo hubo pero el PSOE tenía una tarjeta de crédito mágica donde cargar los gastos empeñando la ciudad poco a poco. Ahora parece que Compromís& company les ha dado una dosis de sentido común a la hora de no despilfarrar y, aunque ideológicamente no se aclaran, profesionalmente parecen dar la talla que nunca dio el PSOE.

Pero con tanta fusión de partidos parece que la melodía del gobierno empieza a distorsionar. No se trata de si Ciudadanos recibe órdenes de apoyar o no apoyar avivando el fantasma de una moción de censura, algo deprimente, pues nunca se había producido en nuestra ciudad que estemos toda una legislatura esperando si alguien de Valencia o Barcelona quiere o deja de querer algo. Se trata de que no hay una dirección clara sobre las prioridades de la ciudad.

De nada nos sirve que el gobierno local y autonómico sean del mismo color, las playas de La Safor están por limpiar tras el temporal. Ahora resulta que la culpa es de Rajoy. Siempre la culpa es de los demás y la casa por barrer.