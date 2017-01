El coche policial lleva a Juan a reuniones y al pleno de Les Corts

El alcalde de Tavernes hizo ayer uso del coche policial camuflado que tiene el consistorio para acompañarlo al pleno de Les Corts tras recibir a la vicepresidenta de la Diputación. Juan llegó a la Goleta en el coche particular de su secretario, pero se marchó en el vehículo policial. Durante la visita, llegó hasta el lugar un agente vestido de paisano con el coche en cuestión. Una vez acabó la visita, el alcalde fue acompañado por el agente en el coche policial. Según Juan, tenía una reunión con el despacho de abogados que lleva la liquidación de la piscina y un pleno en Les Corts y necesitaba desplazarse con urgencia. El alcalde reconoció que había sido «acompañado para poder llegar antes por ser un tema de urgencia». El acompañamiento no lo realizó el agente de segunda actividad que habitualmente lo hace, sino que fue un agente de servicio vestido de paisano. Respecto a esto, Juan indicó que de esta forma se ve «que no tengo ningún agente asignado, como algunos se empeñan en dar a entender».