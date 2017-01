El PP critica que Gandia regrese de Fitur sin promocionar el ciclo de conciertos de verano

El PP mostró ayer su malestar por la nula promoción de los conciertos estivales en la Feria de Turismo celebrada la semana pasada. En una rueda de prensa, el grupo municipal popular valoró la presencia de Gandia en Fitur como muy positiva pero con el inconveniente de no saber aprovechar la oportunidad para promocionar los eventos que se celebrarán este verano.

El edil Vicent Gregori lamentó la falta de previsión del gobierno por no presentar en este escaparate turístico eventos concretos como el Pirata Rock del mes de julio, el Festival de Coortons o los diferentes conciertos que se realizarán en la playa.

«El año pasado sí que se hizo una gran difusión del SanSan Festival, pero en esta ocasión no se ha informado de ninguna programación concreta. De ese modo, el turista que quiere venir a Gandia no conoce en que fecha se van a celebrar los eventos musicales. No hay folletos con esta información», indicó Gregori.

«El año pasado, los proyectos de conciertos y otras actividades se vendieron como la gran propuesta de la ciudad, y este año se han olvidado de ello», apuntó el concejal popular.

El edil, además, señaló que el folleto de 'Gandia, 365 días' «se olvida también de los porrats, uno de las grandes tradiciones de la comarca». Por su parte, el también popular Pepe Just, criticó que la publicidad impresa presenta «un contenido irreal, con muchos eventos deportivos, pero donde el turismo destaca por su ausencia», aunque reconoció que el folleto «ha tenido gran aceptación».

Sol y playa

Just lamentó que Gandia haya pasado «desapercibida» como gran foco turístico porque la ciudad «ha perdido la oportunidad de promocionar ante el numeroso público de la feria una imagen bonita de la playa porque el 90% de visitantes nos elige por el turismo de sol».

Desde las filas populares también incidieron en la oportunidad perdida en el sector de negocios. «Las reuniones con el Spain Convention Boureau están bien, pero no se ha cristalizado ningún congreso», apuntó Just. Además, destacaron la ausencia de grandes eventos deportivos, como la Vuelta Ciclista que este año no tiene una etapa en la ciudad.

Los populares resumieron la presencia en Fitur como «positiva, pero con pocas iniciativas y poco contenido».