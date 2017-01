Compromiso de Potries para divulgar la historia del Palau Ducal

La Fundación del Palau Ducal y el Ayuntamiento de Potries han firmado un convenio de colaboración para la difusión de proyectos y actividades conjuntas entre ambas entidades.

Esta iniciativa surge tras la apuesta del municipio de poner en valor la figura de Pere de Borja y la vinculación de Potries con el condado de Oliva en el Porrat de Sant Blai que se comenzará el 29 de enero.

La primera cita conjunta será la presencia del Palau Ducal en el tradicional Porrat de la localidad, donde contará con un stand para la difusión de sus actividades. Desde este momento, se difundirán de manera conjunta las visitas turísticas, tanto del edificio de los Borja como del patrimonio de Potries.

La alcaldesa de Potries, Assumpta Domínguez, apuntó que este municipio está llevando a cabo «propuestas para poner en valor «nuestro patrimonio y nuestra historia, tanto desde el punto de vista cultural, como de su aprovechamiento turístico». Y en esto, añadió, «compartimos muchos objetivos con la Fundació del Palau Ducal, y es innegable la vinculación de nuestro territorio con la familia Borja, que en el caso de Potries, quedará bien patente después de la celebración del Porrat de Sant Blai de este año».

No obstante, Domínguez dejó claro que el consistorio no quiere quedarse sólo en la fecha de Sant Blai si no que pretende continuar avanzando en esta nueva línea de trabajo con proyectos que ya están encima de la mesa y que pronto se harán públicos».

De esta forma, según la coordinadora del Palau Ducal, Balbina Sendra, «surge la propuesta de no quedarse en una colaboración puntual , sino que aprovechemos esta experiencia que debe dar buenos frutos para pensar en un futuro y establecer mecanismos de colaboración para el futuro que nos permita difundir la familia Borja».